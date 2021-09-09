Посадовець також підкреслив потужну практичну підтримку нашої держави шляхом збільшення кількості спільних навчань, тренування і фінансування Журналістам "Фактору безпеки" Мірча Джоане розповів, що НАТО вже взяло курс на посилення на майбутнє десятиліття.

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Шлях Румунії до вступу в НАТО

За його словами, в пріоритеті – згуртованість і головний принцип НАТО. Мовиться про колективну безпеку. А ще спільні цінності, які й лежать в основі історичного успіху Альянсу.

Мірча Джоане – дипломат з Румунії, який очолював тамтешнє міністерство закордонних справ. А у 2019 році обійняв посаду заступника генерального секретаря НАТО. Країна чиновника пройшла непростий і тривалий шлях до членства. І нині готова поділитися своїм досвідом.

Довідка. У січні 1994 році Румунія однією з перших серед колишніх комуністичних країн приєдналася до програми "Партнерство заради миру". А у 1997 році звернулася до учасників саміту НАТО в Мадриді з проханням підтримати вступ до Альянсу. Тоді Бухарест ще не відповідав усім необхідним для прийому вимогам. Стати повноправною учасницею НАТО країні вдалося лише за 7 років – у 2004 році.

Як і інші держави, Румунія долала крок за кроком на шляху до вступу в НАТО. Від 1949 року, коли був заснований Альянс, кількість країн-союзниць зросла з 12 до 30. Кожну з нових учасниць оцінювали за заслугами.

Аби зблизитися з НАТО, Україна теж має втілювати реформи за найкращими практиками НАТО. Таку думку висловив Мірча Джоане. Передусім потрібно розвивати демократичні інститути, громадянське суспільство, цивільний контроль над збройними силами і дотримуватися принципів Альянсу.

Зараз Україна має особливий статус співпраці з НАТО – партнер із розширеними можливостями. Серед переваг цієї програми:

політичні консультації з безпекових питань;

розширений доступ до навчань і обміну інформацією;

тісніша співпраця у часи криз.

Такий статус мають ще 5 держав: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тож у НАТО закликають Київ використовувати партнерство на повну. Натомість двері Альянсу, як і раніше, залишаються відритими для всіх, хто хоче боронити мир та безпеку у світі. Зокрема, й для України. Це у червні підтвердили й учасники саміту НАТО в Брюсселі.

Джоане: Підтверджено зобов'язання, що Україна та Грузія стануть членами НАТО

Мірча Джоане зауважив, що брюссельський саміт НАТО у червні 2021 року був дуже важливим. До того ж в остаточно комюніке мовиться про Україну та Грузію. Наразі підтверджено зобов'язання, що ці країни стануть членами Альянсу.

Ми закликаємо Україну продовжувати взяті темпи реформ. Вони стосуються не тільки оборонного сектору чи сфери розвідки. Але також це й необхідність продовжувати боротьбу з корупцією. Мати установи, які це забезпечують,

– повідомив заступник генерального секретаря НАТО.

На його думку, реформи потрібно підтримувати й прискорювати. Робити це слід не заради вступу до НАТО, а для того, щоб українці жили краще.

Україна вже довела послідовність реалізації своєї політики щодо членства в НАТО. Зокрема в червні 2020 року рада Альянсу включила нашу державу в програму "Партнерства з розширеними можливостями", до якої входить ще 5 країн-союзниць. Вона розрахована на розширення оперативної сумісності між країнами НАТО та союзниками.

"Ця програма – корисний інструмент. Для таких країн, як Грузія, яка отримала цей статус трохи раніше. І зараз ми розраховуємо на масштабну програму співпраці між НАТО та цієї державою. Те саме відбувається зараз з Україною – більше доступу до обміну інформацією про безпекову ситуацію" – пояснив Мірча Джоане.



Мірча Джоане розповів про вступ України до НАТО / Скриншот з відео 24 каналу

Для Альянсу є важливим прагнення та реформування України. Співпраця має ґрунтуватися на засадах міцної та демократичної влади в державі. Це можливо лише при впровадженні комплексного антикорупційного законодавства.

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Попри те, що Україна впродовж останніх 5 років реалізує цю політику та поглиблено співпрацює з НАТО, включно зі спільними навчаннями, представники Альянсу підкреслюють: найкращим фундаментом подальшого партнерства є системне реформування:

оборонного сектору;

системи оборонних закупівель;

антикорупційного законодавства.

Це буде найкращим фундаментом насамперед для України, яка зараз проходить складний період в умовах збройної агресії Росії.

Останні зусилля, які були зроблені. Слід вітати. Інституційна реформа спеціалізованого суду. Вважається, що інституційні правові заходи є хорошими кроками у правильному напрямку,

– розповів заступник генсека НАТО.

Але додав, потрібно ще багато попрацювати над впровадженням антикорупційної політики. Тож у НАТО закликають Україну продовжувати цей шлях.

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