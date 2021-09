Какой статус Украины относительно США – стратегический партнер, союзник или все вместе? Этот вопрос стал наиболее обсуждаемой темой на этой неделе. И все из-за голосования, инициированное председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, обращение к Конгрессу о предоставлении нашей стране статуса основного союзника США вне НАТО. 8 сентября голосование было провалено, ведь поддержали такое решение лишь 24 народных депутата.

Ключевые союзники по безопасности

Сам по себе статус основного союзника США вне НАТО (Major non-NATO ally – MNNA) возник при администрации республиканца Рональда Рейгана. Так, в 1987 году Конгресс принял соответствующее решение в отношении следующих стран:

Предоставление этого статуса означало символическое признание вклада этих государств в поддержание безопасности и длительного военно-политического сотрудничества с Вашингтоном. Египет и Израиль – ключевые союзники США на Ближнем Востоке, зато Австралия, Южная Корея и Япония – в Тихоокеанском регионе.



Премьер-министр Австралии Роберт Хоук и президент США Рональд Рейган / Фото Wikipedia

Необходимо понимать, что подобные юридические моменты были закреплены для подтверждения уже реальных достижений в углублении военного сотрудничества с США. Речь идет не только о военных аспектах, но и политической и дипломатической поддержке в международных организациях.

Американский президент Билл Клинтон объявляет Аргентину главным партнером США вне НАТО. 16 октября 1997 года:

К примеру Иордания стала MNNA в 1996 году исключительно благодаря приобщению к санкциям ООН против иракского диктатора Саддама Хусейна. Потепление отношений между Новой Зеландией и США способствовало тому, что Окленд получил этот статус в 1997 году. Аргентина присоединилась к этому сообществу в том же году из-за активного вклада в войне в Персидском заливе 1990-1991 годов и миротворческой деятельности.

Партнеры с новыми вызовами

При президентстве Джорджа Буша-младшего (2001-2009) основным направлением внешней политики США стала война с мировым терроризмом. В результате терактов 11 сентября 2001 года весь мир объединился вокруг борьбы с исламскими радикалами из движений Аль-Каида, а также Талибан.



Президент Филиппин Глория Макапагал Арройо и Джордж Буш-младший / Фото The White House

Для выполнения этих задач нужны были союзники. И поэтому статус MNNA получили как раз страны Азии – Бахрейн в 2002 году, Таиланд, Филиппины в 2003 году, Кувейт, а также Пакистан в 2004 году. США не забыли и о "визионере арабского мира" – Марокко, которое тоже стало MNNA в 2004 году и помогало Вашингтону побороть террористов на Ближнем Востоке.

Отдельно надо упомянуть о Тайване или Республике Китай. Это территория, куда эмигрировали китайские националисты из партии Гоминьдан после победы коммунистов в 1949 году. С тех пор США стали основным гарантом безопасности острова – со временем военная помощь только росла.

И это в условиях того, что Вашингтон и Тайбэй не имеют официальных дипломатических отношений – функции посольства играет Американский Институт Тайваня. Даже несмотря на признание Пекина Вашингтоном в 1979 году, предоставление новейшей военной техники острову Тайвань не прекращалось.

В современных условиях именно Тайвань является главным форпостом геополитического противостояния США и Китая. На инаугурации Джо Байдена в январе впервые с 1977 года присутствовал представитель Тайваня.



Сяо Мейцинь на инаугурации Джо Байдена / Фото Taipei Economic and Cultural Representative Office in the U.S.

Союзники близкие и дальние

Во времена Барака Обамы (2009-2017) и Дональда Трампа (2017-2021) пришла пора стран, которым предоставление статуса MNNA было скорее актом символической поддержки, чем реальным признанием вклада в поддержание региональной безопасности. Когда Обама находился в Белом доме, было самое большое военное присутствие США и союзников в Афганистане – 140 тысяч по состоянию на 2011 год. Поэтому Кабулу было предоставлено MNNA в 2012 году в качестве аванса за борьбу с исламскими радикалами.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон объявляет Афганистан главным союзником США вне НАТО. 7 июля 2012 года:

В свете недавних событий, когда Талибан снова восстановил контроль на территории Афганистана, а войска США и НАТО спешно вывели свои войска из страны, может сложиться впечатление, что статус MNNA не спасает от угроз безопасности. Впрочем, это далеко не так, и необходимо понимать, что с каждым союзником, кто имеет MNNA, были отношения с США далекие от сотрудничества и взаимопонимания. Тот самый Пакистан, мягко говоря, не во всем способствовал делу мировой борьбы с терроризмом.

Можно вспомнить и Тунис – страну, которая едва ли не единственной сумела стать на демократический путь после Арабской весны 2010-2011 годов. Правда, предоставление статуса MNNA в 2015 году тоже не спасло от узурпации власти и свертывания реформирования страны – что мы наблюдаем в стране.

И вишенкой на торте является предоставление статуса MNNA Трампом своему другу, бразильскому аналогу президента-популиста Жаиру Болсонару. Бразилия – это пока последняя страна, которую окрестили подобным статусом в 2019 году.



Жаир Болсонару и Дональд Трамп / Фото Getty Images

Украинские перспективы

Эксперт-исследователь Северной Америки и Британских островов Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в своей аналитической записке подробно описал нюансы статуса основного союзника США вне НАТО.



Александр Краев / Фото Украинская Призма

Краев отметил, что США среди украинских союзников занимают отдельную роль, несмотря на поддержку как на двустороннем уровне, так и в аспекте интеграции с Североатлантическим альянсом.

Надо также отметить, что статус MNNA имеет альтернативы – основной стратегический партнер и основной партнер в сфере обороны. А относительно НАТО, то там тоже существует несколько форматов привлечение к международному сотрудничеству.

Так, существует следующий статус – глобальный партнер НАТО. Его имеют Новая Зеландия, Ирак, Афганистан, Австралия, Колумбия, Монголия, Республика Корея, Япония и Пакистан.

Эксперт Краев отметил, что Штаты еще в 2014 году в "Акте о поддержке свободы Украины" назвали 3 посткоммунистические страны, а именно Грузию, Молдову и Украину, как "основных союзников вне НАТО". И с тех пор эта хорошо прописанная формулировка не получила дальнейшей реализации.



Украина является важным безопасностым партнером США и НАТО / Фото EuromaidanPress

Недавно эту аналитическую записку, как и собственно саму тему дальнейшей безопасности сотрудничества Украины и США обсудили представители Украинской Ассоциации Американистики.

Обсуждение перспектив получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО:

Во время дискуссии исследователи международных отношений отметили, что существуют особенности отношений США со своими военно-политическими партнерами, и не надо абсолютизировать статус MNNA как автоматическое решение всех проблем. Поэтому необходимо продолжать над расширением безопасностного сотрудничества Украины и США.

Главными вызовами получения Украиной статуса основного союзника Краев определил следующие вещи:

предоставление статуса MNNA является политическим шагом;

уменьшение военной помощи Украине со стороны США;

изменение фокуса от вступления в НАТО на получение статуса MNNA;

недостаточная информированность украинского населения и политиков по этой теме;

эскалация Кремлем ситуации на Донбассе.

Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что статус основного союзника США вне НАТО открывает такие возможности для Украины:

получение избыточного вооружения,

совместные разработки и тренировки,

ускорение процедуры получения вооружений.

Впрочем, надо понимать, что это не является абсолютной гарантией того, что Украина будет иметь вышеперечисленные вещи по новому статусу.

Беглый анализ этого статуса на практике показывает, что чем дальше от времени возникновения, то он все больше теряет практическое значение, а больше превращается лишь в символ и способ США показать, что с какой-то страной в целом хорошие отношения. И не более. При этом важно, что такой статус не дает гарантии безопасности со стороны США, что является принципиальной долгосрочной целью Украины.



Николай Белесков / Фото Радио Свобода

Получение статуса MNNA может действительно сыграть злую шутку в нашей евроатлантической интеграции. Хотя формально такой статус не запрещает Украине стремиться дальше в НАТО, отдельные скептики в НАТО относительно членства Украины могут использовать MNNA как аргумент "А чего еще вам украинцы хочется, как вы имеете такой статус?"

– резюмировал эксперт.

Главное – это вступление в НАТО

Кроме экспертной среды, политики тоже раскритиковали решение Разумкова ускорить предоставление Украине статуса главного союзника США вне НАТО. Аргументация похожая – наша главная цель – это вступление в Альянс, а имеющийся уровень военного сотрудничества Киева и Вашингтона является весомым инструментом для достижения этой цели.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 7 сентября отметила, что решение о голосовании в Верховной Раде:

не обсуждалось на уровне лидеров двух государств;

не приближает Украину к получению членства в НАТО – цель закреплена в Конституции;

не предоставляет дополнительных возможностей, которые уже есть в Украине в сотрудничестве со Штатами и НАТО.



Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ и вице-премьер Ольга Стефанишина / Фото Twitter Olga Stefanishyna

Украина в отличие от перечисленных стран, которые уже имеют статус основного союзника США вне НАТО, не относится к евроатлантическому миру. А именно европейская страна может претендовать на членство в Альянсе. Сейчас в НАТО 30 стран – в прошлом году новейшим членом Альянса стала Северная Македония. А Украина с 2020 года является членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Как страна может вступить в Североатлантический Альянс:

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова тоже придерживается мнения, что статус MNNA – это "не про нас". Все потому, что мы уже присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО, географически имеем все основания для вступления в Альянс, Штаты уже являются стратегическим партнером Украины благодаря предоставленной поддержке и определению вступления в НАТО как стратегической цели в Основном Законе Украины.



Амбасадор Оксана Маркарова с генконсулами Украины в США / Фото Twitter Oksana Markarova

Напомним, что за период с 2014 года США предоставили общей помощи Украине на сумму в 3,7 миллиарда долларов. Среди них 50 миллионов долларов было выделено на летальное вооружение в течение финансового 2020-2021 года. А во время недавнего официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США было подписано несколько рамочных соглашений – одно из которых касается военного сотрудничества. До конца года Украина получит 60 миллионов долларов, а также противотанковые комплексы класса Javelin.

Что означает новое рамочное соглашение между министерствами обороны Украины и США:

Достаточно амбициозным документом является Ukraine Security Partnership Act – законопроект, который предусматривает рост ежегодной военной помощи США Украине за период 2022-2026 годов до 300 миллионов долларов.

Таким образом, лишь продолжение планомерного сотрудничества, причем на разных уровнях между Украиной и США, приблизит нашу страну как к членству в НАТО, так и юридического оформления существующих вещей – а именно стратегического партнерства между нашими государствами. И для этого такие статусы как MNNA являются лишь политическим подтверждением фактического положения дел.