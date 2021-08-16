Как бы Вы охарактеризовали текущее военно-политическое положение в Афганистане?

Обстановка в Афганистане остается сложной, напряженной и нестабильной. Причем на протяжении последних нескольких месяцев она значительно осложнилась, что связано с активизацией Талибаном ведения наступательных действий. Речь идет не только о северных провинциях, но и о территории всей страны.

Юрий Пойта / Фото Дипломатическая академия Украины имени Геннадия Удовенко при МИД

После подписания в 2020 году договора между США и Талибаном о выводе американских войск. Взамен талибы обязывались не совершать терактов, и не давать пристанища для террористических организаций.

Впоследствии начался процесс выполнения этого соглашения, и как только США заявила о сроках вывода контингента (11 сентября 2021 года – 24), талибы начали полномасштабное наступление. Плюс это совпадает с ежегодным наступлением Талибана, которое начинается весной и продолжается до осени.

Смотрите сюжет о выводе американских войск из Афганистана:

Тогда были наиболее благоприятные, в первую очередь, климатические условия. Вследствие этого Талибан установил контроль над большинством территории страны (по разным оценкам от 65 до 85 %).

Какую тактику применяли талибы в этом году?

Талибы начали использовать неожиданную тактику, которая отличается от тактики середины 1990-х. Суть различия заключается в том, что наступление началось с наименее лояльных территорий на севере. Там проживают преимущественно узбеки, таджики и хазарейцы.

Это было сделано для предотвращения Северного альянса 2.0.

Что такое Северный альянс

Эта группировка афганских моджахедов, которые после падения просоветского режима боролись против радикалов из движения Талибан в 1996-2001 годах. Возглавляли Северный альянс президент Афганистана в изгнании Бургануддин Раббани и полевой командир Ахмад Шах Масуд. В этническом аспекте большинство армии Альянса составляли узбеки и таджики, а талибы были в основном пуштунами. После убийства Масуда и начала антитеррористической операции США военная деятельность Северного альянса прекратилась.

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Таким образом Талибан захватил в первую очередь север, взял под контроль логистические переходы и транспортные маршруты, пограничные пункты с северными соседями – Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. В случае создания нового Северного альянса, чтобы из этих стран не было организовано военно-технической, материальной, логистической помощи: что мы уже видели в 1990-х годах.

Карта 16 августа / Фото Twitter Al Jazeera English

После этого, движение Талибан начал двигаться к большим городам. Причем довольно интересно то, что боевые действия фактически не велись. Если мы посмотрим на ролики, которые были обнародованы в сми, то увидим, что талибы захватывали населенные пункты без боя. И довольно часто региональные руководители просто переходили на сторону Талибана.

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Как бы вы назвали тот процесс, который мы сейчас наблюдаем в Афганистане? Это поражение Запада, усиление Китая или рост напряженности для региональных игроков?

Мы не видим глобального замысла, каких-то планов Пентагона или Госдепартамента. Скорее всего, это может быть связано с переформатированием внешней политики США. И дальнейшая концентрация от борьбы с терроризмом до долговременной стратегической конкуренции с Китаем.

За прошедшие 10 лет продолжались активные дискуссии среди американских политиков и аналитиков относительно ответа на поведение Пекина в мире. Именно тогда Китай начал представлять угрозу для национальных интересов США. Сейчас переговоры эти завершились, и решение каким образом противодействовать Китаю, уже принято, началась его импелментация.

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Высвобождение ресурсов из Афганистана для США решит две задачи. Во-первых, даст возможность сконцентрировать свои усилия на стратегической конкуренции с Китаем. А во-вторых, заставит региональных игроков, граничащих с Афганистаном, самим больше вкладываться в афганские проблемы. Это касается как Китая, так и России.

Какова позиция Китая в отношении событий в Афганистане?

Китайская позиция по американской войне в Афганистане была неоднозначной. Официально китайские должностные лица обвиняли империализм Вашингтона в том, что происходит на афганской территории.

Правда китайские аналитики говорили, что Пекину было выгодно такое развитие событий. Прежде всего США занимались ликвидацией террористических угроз, которые могли возникнуть также и в Китае. Другой фактор – деятельность США в Афганистане растрачивала американские ресурсы.

Каковы результаты войны в Афганистане

По данным Cost of War общая стоимость афганской кампании (2001-2021) для американского бюджета составила 2, 3 триллиона долларов. Согласно изданию Al Jazeera, всего за 20 лет боевых действий было убито более 240 тысяч человек, а 2,7 миллиона афганцев стали беженцами.

Это давало возможность Китаю весь этот период развиваться, наращивать свою экономику. Был перенос внимания на совсем другие вопросы. К тому же, афганские события значительным образом ухудшали имидж США, и Китай активно работал над этим, в том числе. Пекин утверждал, что Америка как мировой гегемон несет исключительно войну и разруху для других стран.

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Думаю, что это все же связано с переформатированием стратегических приоритетов, позиционирование угроз для Соединенных Штатов Америки. Этим самым Вашингтон дает возможность России, странам Центральной Азии и Китаю более активно заниматься афганскими проблемами.

Смотрите материал South China Morning Post об афганском факторе для Китая:

Как победа талибов в Афганистане повлияет на регион Центральной Азии?

Сложно делать прогнозы, ведь афганские процессы находятся лишь в самом начале. Накануне произошла смена власти, и непонятно каким образом будет построена страна. Представители талибов утверждают, что это будет исламский эмират.

Центральная Азия на самом деле мало занималась вопросами Афганистана на протяжении последних лет. Конечно велась торговля, есть дипломатические отношения, но глобальной коммуникации не было из-за сложной ситуации безопасности.

На протяжении многих лет экономические проекты (транспортные коридоры, энергетика), которые могли связать Центральную и Южную Азию, не были реализованы. Мы прекрасно понимаем, что большинство афганского экспорта составляет аграрная продукция, в частности орехи.

Политика Узбекистана выделялась среди остальных стран из-за двойной замкнутости. Это все по причине отсутствия доступа к морю. Внешнеполитический курс Ташкента последние годы заключался в преодолении этой изолированности. Это делалось через реализацию инфраструктурных проектов как раз в южном направлении, стремясь преодолеть зависимость от Москвы.

Карта Центральной Азии / Фото Geopolitical Intelligence Services

Через Афганистан планировали построить железную дорогу Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, которая должна была открыть Узбекистану доступ к пакистанским портам. Это существенным образом изменило бы геополитику региона.

Всемирный Банк даже был готов выделить на это деньги, но этого не происходило. Впрочем, с центральным правительством удалось бы договориться, но каким образом это все будет действовать в провинциях, никто не мог гарантировать, потому что их не контролировал Кабул. И это все продолжало изолировать Афганистан от Центральной Азии, как это было и во времена СССР. Тогда Афганистан был отрезан от своих этнических групп.

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Что означают недавние учения России, Узбекистана и Таджикистана вблизи афганской границы?

С российской стороны участвовала 201-я военная база, которая дислоцируется в Таджикистане и является крупнейшим соединением России за рубежом. Она составляет около 7 тысяч военнослужащих.

Во время этих учений участники работали над выявлением диверсионно-разведывательных групп, которые будут переходить через границы с Афганистаном на территорию стран Центральной Азии. Для этого применялись в первую очередь сухопутные подразделения и авиация.

Учения говорят о том, что Россия продолжает себя позиционировать как главного гаранта стабильности региона как раз в военном плане. Москва считает афганскую угрозу потенциальной, однако не высокой. И задача этих учений как раз и состояла в том, чтобы показать талибам российскую готовность противодействовать проникновению экстремистов в Центральноазиатский регион.

Все будет зависеть от того, какую внутреннюю политику будет проводить Талибан. Если они хотят построить государство с законами шариата вроде Ирана, то все равно они должны выстраивать отношения с другими региональными игроками. Но если теракты в отношении соседних государств будут продолжаться, то это не будет способствовать налаживанию контструктивных отношений.

Всего существует три главные угрозы для Центральной Азии:

Военная

Распространение идей исламского экстремизма

Проникновение террористических групп, кроме Талибана (Исламское движение Узбекистана, партия Исламского возрождения Таджикистана)

Какова роль Пакистана в новых условиях?

При условии того, что за талибами, скорее всего, стоит пакистанская поддержка, то стоит понимать интересы Исламабада в этом всем. Для Пакистана сейчас важна задача по созданию транспортных коридоров в Центральную Азию.

Эти процессы начались еще в середине 1990-х годов. Пакистан стремился получить доступ к ресурсам и выйти на новые рынки, в частности через строительство трубопровода с Туркменистаном. Для того, чтобы это стало реальным, надо иметь пропакистанское правительство в Афганистане и обеспечение стабильной ситуации в регионе.

Каким образом сейчас будет действовать Пекин?

Думаю, что Китай сейчас занимает выжидательную позицию потому что непонятно, что собой будет представлять Афганистан к примеру через месяц. Если дальше будет продолжаться гражданская война и хаос в стране, то конечно ни о каких совместных проектах не может идти речь.

Если будет продолжаться засилье исламского фундаментализма как это было в 1990-х годах, то Афганистан и в дальнейшем будет токчисным failed-state, с которым просто никто не захочет иметь дело. Поэтому включение, например, в инициативу Пекина "Один пояс, один путь" будет маловероятным.