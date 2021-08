Як би Ви охарактеризували поточне військово-політичне становище в Афганістані?

Обстановка в Афганістані залишається складною, напруженою та нестабільною. Причому впродовж останніх декількох місяців вона значно ускладнилася, що пов'язано з активізацією Талібаном ведення наступальних дій. Мова йде в не лише про північні провінції, але й про територію всієї країни.

Юрій Пойта / Фото Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Після підписання у 2020 році договору між США і Талібаном про виведення американських військ. Взамін таліби зобов'язувалися не чинити терактів, і не давати притулку для терористичних організацій.

Згодом почався процес виконання цієї угоди, і як тільки США заявила про строки виведення контингенту (11 вересня 2021 року – 24) таліби розпочали повномасштабний наступ. Плюс це збігається із щорічним наступом Талібану, який розпочинається навесні та триває до осені.

Дивіться сюжет про виведення американських військ з Афганістану:

Тоді були найбільш сприятливі, в першу чергу, кліматичні умови. Внаслідок цього Талібан встановив контроль над більшістю території країни (за різними оцінками від 65 до 85 %).

Яку тактику застосовували таліби цього року?

Таліби почали використовувати несподівану тактику, яка відрізняється від тактики середини 1990-х. Суть відмінності полягає в тому, що наступ почався з найменш лояльних територій на півночі. Там проживають переважно узбеки, таджики та хазарейці.

Це було зроблено для запобігання Північного альянсу 2.0.

Детальніше Таліби захопили владу в Афганістані та хаос у Кабулі: все, що відомо – фото, відео

Таким чином Талібан захопив в першу чергу північ, взяв під контроль логістичні переходи та транспортні маршрути, прикордонні пункти з північими сусідами – Узбекистаном, Туркменістаном та Таджикистаном. У разі створення нового Північного альянсу, щоб з цих країн не було організовано військово-технічної, матеріальної, логістичної допомоги: що ми вже бачили у 1990-х роках.

Мапа контролю Афганістану станом на 16 серпня / Фото Twitter Al Jazeera English

Після цього, рух Талібан почав рухатися до великих міст. Причому досить цікаво те, що бойові дії фактично не велися. Якщо ми подивимось на ролики, що були оприлюднені в медіа, то побачимо, що таліби захоплювали населені пункти без бою. І досить часто регіональні керівники просто переходили на сторону Талібану.

Яким нині є Афганістан під владою талібів Спустошені вулиці, анархія та мародери: що зараз відбувається у Кабулі – фото, відео

Як би Ви назвали той процес, який ми нині спостерігаємо в Афганістані? Це поразка Заходу, посилення Китаю чи зростання напруженості для регіональних гравців?

Ми не бачимо глобального задуму, якихось планів Пентагону чи Держдепартаменту. Скоріш за все, це може бути пов'язане з переформатуванням зовнішньої політики США. І подальша концентрація від боротьби з тероризмом до довготривалої стратегічної конкуренції з Китаєм.

Впродовж минулих 10 років тривали активні дискусії серед американських політиків та аналітиків щодо відповіді на поведінку Пекіну в світі. Саме тоді Китай почав чинити загрозу для національних інтересів США. Наразі переговори ці завершилися, і рішення яким чином протидіяти Китаю вже прийнято, почалася його імпелментація.

Про нову стратегію НАТО щодо Росії та Китаю Загрози від Росії та Китаю, війна з тероризмом, підтримка України: головні тези з саміту НАТО

Вивільнення ресурсів з Афганістану для США вирішить дві задачі. По-перше, дасть можливість сконцентрувати свої зусилля на стратегічній конкуренції з Китаєм. А по-друге, змусить регіональних гравців, які межують з Афганістаном самим більше вкладатися в афганські проблеми. Це стосується як Китаю, так і Росії.

Якою є позиція Китаю щодо подій в Афганістані?

Китайська позиція щодо американської війни в Афганістані була неоднозначною. Офіційно китайські посадові особи звинувачували імперіалізм Вашингтону в тому, що відбувається на афганській території.

Щоправда китайські аналітики говорили, що Пекіну був вигідний такий розвиток подій. Перш за все США займалися ліквідацією терористичних загроз, які могли виникнути також і в Китаї. Інший фактор – діяльність США в Афганістані розпоршувало американські ресурси.

Це давало можливість Китаю весь цей період розвиватися, нарощувати свою економіку. Це було перенесення уваги на зовсім інші питання. До того ж, афганські події значним чином погіршували імідж США, і Китай активно працював над цим, в тому числі. Пекін стверджував, що Америка як світовий гегемон несе виключно війну та розруху для інших країн.

Детальніше про відносини між США та Китаєм Зіткнення США та Китаю: чи далеко до "Третьої світової"

Гадаю, що це все ж таки пов'язано з переформатуванням стратегічних пріоритетів, позиціонування загроз для Сполучених Штатів Америки. Цим самим Вашингтон надає можливість Росії, країнам Центральної Азії та Китаю більш активно займатися афганськими проблемами.

Дивіться матеріал South China Morning Post про афганський фактор для Китаю:

Як перемога талібів в Афганістані вплине на регіон Центральної Азії?

Складно робити прогнози, адже афганські процеси перебувають лише на самому початку. Напередодні відбулася зміна влади, і незрозуміло яким чином буде побудована країна. Представники талібів стверджують, що це буде ісламський емірат.

Центральна Азія насправді мало займалася питаннями Афганістану впродовж останніх років. Звичайно велася торгівля, є дипломатичні відносини, але глобальної комунікації не було через складну безпекову ситуацію.

Впродовж багатьох років економічні проєкти (транспортні коридори, енергетика), які могли зв'язати Центральну та Південну Азію не були реалізовані. Ми чудово розуміємо, що більшість афганського експорту складає аграрна продукція, зокрема горіхи.

Політика Узбекистану вирізнялася серед решти країн через подвійну замкненість. Це все по причині відсутності доступу до моря. Зовнішньополітичний курс Ташкенту останні роки полягав у подоланні цієї ізольованості. Це робилося через реалізацію інфраструктурних проєктів якраз у південному напрямку, прагнувши подолати залежність від Москви.

Мапа Центральної Азії / Фото Geopolitical Intelligence Services

Через Афганістан планували побудувати залізницю Мазарі-Шариф-Кабул-Пешавар, яка мала відкрити Узбекистану доступ до пакистанських портів. Це істотним чином змінило б геополітику регіону.

Світовий Банк навіть був готовий виділити на це гроші, але цього не відбувалося. Втім, з центральним урядом вдалося би домовитися, але яким чином це все буде діяти в провінціях ніхто не міг гарантувати тому що їх не контролював Кабул. І це все продовжувало ізолювати Афганістан від Центральної Азії, як це було й за часів СРСР. Тоді Афганістан був відрізаний від своїх етнічних груп.

Про радянську інтервенцію до Афганістану День в історії. 35 років тому в Афганістан були введені радянські війська

Що означають нещодавні навчання Росії, Узбекистану та Таджикистану

поблизу афганського кордону?

З російського боку брала участь 201-а військова база, яка дислокується в Таджикистані та є найбільшим з'єднанням Росії за кордоном. Вона складає близько 7 тисяч військовослужбовців.

Під час цих навчань учасники працювали над виявленням диверсійно-розвідувальних груп, які будуть переходити через кордони з Афганістаном на територію країн Центральної Азії. Для цього застосовувалися в першу чергу сухопутні підрозділи та авіацію.

Навчання говорять про те, що Росія продовжує себе позиціонувати як головного гаранта стабільності регіону якраз у військовому плані. Москва вважає афганську загрозу потенційною, проте не високою. І завдання цих навчань якраз і полягало в тому, щоб показати талібам російську готовність протидіяти проникненню екстремістів до центральноазійського регіону.

Все буде залежати від того, яку внутрішню політику буде проводити Талібан. Якщо вони прагнуть побудувати державу із законами шаріату на зразок Ірану, то все одно вони мають вибудовувати відносини з іншими регіональними гравцями. Але якщо теракти щодо сусідніх держав триватимуть, то це не сприятиме налагодженню контструктивних відносин.

Якою буде роль Пакистану за нових умов?

За умов того, що за талібами, скоріше за все, стоїть пакистанська підтримка, то варто розуміти інтереси Ісламабаду в цьому всьому. Для Пакистану нині важливим є завдання зі створення транспортних коридорів до Центральної Азії.

Ці процеси почалися ще в середині 1990-х років. Пакистан прагнув отримати доступ до ресурсів та вийти на нові ринки, зокрема через будівництво трубопроводу з Туркменістаном. Для того, щоб це стало реальним треба мати пропакистанський уряд в Афганістані та забезпечення стабільної ситуації в регіоні.

Штурм американських літаків, які відлітають з Кабула у соцмережах:

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR