Хоча українську делегацію на форум не запросили, питання України на зустрічі не обійшли увагою. Зокрема, Альянс заявив про намір доєднати Україну на основі Плану дій щодо членства.

Детально тут НАТО підтвердив обіцянку прийняти до свого складу Україну через ПДЧ

Про основні загрози Альянсу

У НАТО наголосили, що зараз країни Альянсу стикаються з чисельними загрозами та тиском авторитарних держав.

Агресивні дії Росії становлять загрозу євроатлантичній безпеці; тероризм у всіх його формах та проявах залишається стійкою загрозою для всіх нас. Державні та недержавні суб'єкти кидають виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, і намагаються підірвати демократію в усьому світі,

– мовиться у комюніке саміту.

У НАТО наголосили, що продовжують боротьбу з пандемією коронавірусу. Своїм партнерам організація готова і далі надавати допомогу медикаментами та матеріалами.

Про умови, які висунули Україні в НАТО

Для цього, мовиться у комюніке, Києву потрібно рухатись шляхом реформ – антикорупційну, децентралізації, Служби безпеки та інші. Наразі Україна може користуватись щорічними національними програми у межах NUC.

Ми повторюємо рішення, прийняте на Бухарестському саміті 2008 року про те, що Україна стане членом Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємною частиною процесу, ми підтверджуємо всі елементи цього рішення,

– зауважили на саміті.

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Про відносини з Росією

У НАТО наголосили, що Росія продовжує агресивну та безвідповідальну політику. Разом з тим, в Альянсі готові на діалог з Москвою. Також Кремль закликали вилучити Чехію та США зі списку так званих "недружніх країн".

Ми припинили всяку практичну цивільну та військову співпрацю з Росією, залишаючись відкритими для політичного діалогу. Поки Росія не продемонструє дотримання міжнародного права та своїх міжнародних зобов'язань та відповідальності, повернення до "звичайних справ" не може бути,

– наголосили в організації.

У комюніке наголосили, що насторожені військовою активністю Росії неподалік країн Альянсу, а також так званими "військовими навчаннями". Росія розгорнула ракетні комплекси у Калінінграді та неодноразово порушувала повітряний простір Альянсу.

Про конфлікт Росії та Чехії

У НАТО кажуть, що виступають на підтримці Чехії у протистоянні з Росією. Адже російські спецслужби вели незаконну діяльність на чеській території.

Які загрози від Росії перерахували в Альянсі:

спроба втручання у вибори союзників та демократичні процеси; політичний та економічний тиск та залякування;

широкі дезінформаційні кампанії;

зловмисна кібердіяльність;

прикриття кіберзлочинців, що діють з території Росії, включаючи тих, хто націлений і порушує критичну інфраструктуру в країнах НАТО.

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Про російську агресію проти України

У НАТО підтвердили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, Грузії та Молдови в їх міжнародно визнаних кордонах.

Ми рішуче засуджуємо та не будемо визнавати незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією та засуджуємо її тимчасову окупацію. Порушення прав людини проти кримських татар та членів інших місцевих громад повинні припинитися,

– заявили на саміті.

Важливо! НАТО закликає Росію зупинити фінансування бойовиків на Донбасі. Також Москва має припинити нарощення сил поблизу українських кордонів і не перешкоджати доступу українських суден в Азовське море. Альянс підтримує роботу у зоні конфлікту моніторингової місії ОБСЄ.

Про плани щодо космічної оборони

Обговорили на зустріч лідерів країн Альянсу і оборону в космосі. Зокрема, мовиться про напад на космічні об'єкти, це становить загрозу безпеці. У таких випадках можуть застосовувати статтю Статуту НАТО про колективний захист.

Про загрози з боку Китаю

В Альянсі налаштовані на конструктивний діалог з Пекіном. У НАТО прагнуть співпраці та взаєморозуміння з КНР. Проте політика Китаю, зокрема щодо нарощення ядерного потенціалу, дуже турбує країни-учасниці.

Китай співпрацює з Росією у військовому відношенні, в тому числі шляхом участі в російських навчаннях в євроатлантичному просторі. Ми все ще занепокоєні частою відсутністю прозорості в Китаї та використанням дезінформації, – додали в НАТО,

– наголосили в НАТО.

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Про посадку літака Ryanair в Мінську

Режим Лукашенка закликали звільнити усіх політичних в'язнів. Щодо вимушеної посадки літака з Романом Протасевичем у Мінськ, то лідери країн наполягають на прозорому розслідуванні.

Ми підтримуємо заходи, вжиті союзниками індивідуально та колективно у відповідь на цей інцидент. Ми закликаємо Білорусь дотримуватися міжнародного права, поважати права людини та основні свободи,

– мовиться у підсумковому комюніке.

Про Стратегію до 2030 року

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час саміту отримав завдання розробити концепцію стратегії Альянсу до 2030 року. Документ хочуть затвердити вже на наступному форумі організації, який відбудеться в Іспанії.

Коли ми зустрінемося в 2022 році, ми узгодимо, поряд із Стратегічною концепцією, конкретні вимоги щодо додаткового фінансування до 2030 року та наслідки використання ресурсів для військового бюджету НАТО, Програми інвестицій у безпеку НАТО та цивільного бюджету, а також визначимо потенційну ефективність заходів,

– зазначили в документі.

Про припинення місії в Афганістані

Після майже 20 років завершилась місія НАТО в Афганістані. В Альянсі впевнені, що позбавили терористів безпечного притулку. В організації кажуть, що продовжують підтримку афганського народу. Альянс збереже для себе офіс цивільного представника в Кабулі.

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Про кіберзагрози

Кібератаки на країни НАТО трапляються все частіше. Аби протистояти таким загрозам, на саміті ухвалили Комплексну політику кіберзахисту НАТО.

Про посилення присутності: у яких регіонах

НАТО планує посилити присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, а також Чорноморському регіоні.

Про контроль за озброєннями

В Альянсі хочуть продовжити контроль над озброєнням та розповсюдженням зброї. В організації нагадали, що НАТО різко скоротило кількість ядерної зброї після "холодної війни". Учасники саміт привітали продовження на 5 років Договору про скорочення наступальних озброєнь між Росією та США.

Тим часом "Північний потік-2" має бути зупинений, а Україна – інтегрована в НАТО, – Зеленський