Хотя украинскую делегацию на форум не пригласили, вопросы Украины на встрече не обошли вниманием. В частности, Альянс заявил о намерении присоединить Украину на основе Плана действий по членству.
Подробно здесь НАТО подтвердил обещание принять в свой состав Украину в соответствии с ПДЧ
Об основных угрозах Альянсу
В НАТО подчеркнули, что сейчас страны Альянса сталкиваются с многочисленными угрозами и давлением авторитарных государств.
Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается устойчивой угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах, и пытаются подорвать демократию во всем мире,
– говорится в коммюнике саммита.
В НАТО подчеркнули, что продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Своим партнерам организация готова и дальше оказывать помощь медикаментами и материалами.
Об условиях, которые выдвинули Украине в НАТО
Для этого, говорится в коммюнике, Киеву нужно двигаться по пути реформ – антикоррупционной, децентрализации, Службы безопасности и других. Сейчас Украина может пользоваться ежегодными национальными программами в рамках NUC.
Мы повторяем решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса, мы подтверждаем все элементы этого решения,
– отметили на саммите.
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Об отношениях с Россией
В НАТО подчеркнули, что Россия продолжает агрессивную и безответственную политику. Вместе с тем, в Альянсе готовы на диалог с Москвой. Также Кремль призвали изъять Чехию и США из списка так называемых "недружественных стран".
Мы прекратили всякое практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, оставаясь открытыми для политического диалога. Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств и ответственности, возврата к "обычным делам" не может быть,
– подчеркнули в организации.
В коммюнике подчеркнули, что насторожены военной активностью России неподалеку стран Альянса, а также так называемыми "военными учениями". Россия развернула ракетные комплексы в Калининграде и неоднократно нарушала воздушное пространство Альянса.
О конфликте России и Чехии
В НАТО говорят, что выступают на поддержке Чехии в противостоянии с Россией. Ведь российские спецслужбы вели незаконную деятельность на чешской территории.
Какие угрозы от России перечислили в Альянсе:
- попытка вмешательства в выборы союзников и демократические процессы; политическое и экономическое давление и запугивание;
- широкие дезинформационные кампании;
- злонамеренная кибердеятельность;
- прикрытие киберпреступников, действующих с территории России, включая тех, кто нацелен и нарушает критическую инфраструктуру в странах НАТО.
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О российской агрессии против Украины
В НАТО подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы в их международно признанных границах.
Мы решительно осуждаем и не будем признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией и осуждаем его временную оккупацию. Нарушения прав человека против крымских татар и членов других местных общин должны прекратиться,
– заявили на саммите.
О планах по космической обороне
Обсудили на встрече лидеров стран Альянса и оборону в космосе. В частности, речь идет о нападении на космические объекты, это представляет угрозу безопасности. В таких случаях могут применять статью Устава НАТО о коллективной защите.
Об угрозах со стороны Китая
В Альянсе настроены на конструктивный диалог с Пекином. В НАТО стремятся к сотрудничеству и взаимопониманию с КНР. Однако политика Китая, в частности по наращиванию ядерного потенциала, очень беспокоит страны-участницы.
Китай сотрудничает с Россией в военном отношении, в том числе путем участия в российских учениях в евроатлантическом пространстве. Мы все еще обеспокоены частым отсутствием прозрачности в Китае и использованием дезинформации,
– подчеркнули в НАТО.
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О посадке самолета Ryanair в Минске
Режим Лукашенко призвали освободить всех политических заключенных. Что касается вынужденной посадки самолета с Романом Протасевичем в Минске, то лидеры стран настаивают на прозрачном расследовании.
Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент. Мы призываем Беларусь соблюдать международное право, уважать права человека и основные свободы,
– говорится в итоговом коммюнике.
О Стратегии до 2030 года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита получил задание разработать концепцию стратегии Альянса до 2030 года. Документ хотят утвердить уже на следующем форуме организации, который состоится в Испании.
Когда мы встретимся в 2022 году, мы согласуем, наряду со Стратегической концепцией, конкретные требования по дополнительному финансированию до 2030 года и последствия использования ресурсов для военного бюджета НАТО, Программы инвестиций в безопасность НАТО и гражданского бюджета, а также определим потенциальную эффективность мероприятий,
– отметили в документе.
О прекращении миссии в Афганистане
После почти 20 лет завершилась миссия НАТО в Афганистане. В Альянсе уверены, что лишили террористов безопасного убежища. В организации говорят, что продолжают поддержку афганского народа. Альянс сохранит для себя офис гражданского представителя в Кабуле.
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О киберугрозах
Кибератаки на страны НАТО случаются все чаще. Чтобы противостоять таким угрозам, на саммите приняли Комплексную политику киберзащиты НАТО.
Об усилении присутствия: в каких регионах
НАТО планирует усилить присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также Черноморском регионе.
О контроле за вооружениями
В Альянсе хотят продолжить контроль над вооружением и распространением оружия. В организации напомнили, что НАТО резко сократило количество ядерного оружия после "холодной войны". Участники саммита приветствовали продление на 5 лет Договора о сокращении наступательных вооружений между Россией и США.
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