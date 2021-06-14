Такое мнение озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Важно В НАТО подтвердили обещание принять в свой состав Украину в соответствии с ПДЧ
Столтенберг отметил, что многие страны готовы предоставить Украине двустороннюю помощь со вступлением в НАТО. По его словам, главный сигнал саммита: НАТО поддерживает Украину.
В заявлении по итогам встречи в верхах мы закрепили, что двери НАТО открыты для Украины. Решение, принятое на Бухарестской встрече в 2008 году, остается в силе. Мы активизируем нашу деятельность для того, чтобы помочь Украине,
– подчеркнул генсек НАТО.
Он пообещал оказать помощь Украине в проведении реформ, которые нужны для продвижения по пути интеграции. В то же время Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе евроатлантической интеграции Украины.
"Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса", – заявил генсек Альянса.
Несмотря на это, лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ.