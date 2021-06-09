Российский президент в интервью российским пропагандистам прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

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Путин считает вступление Украины возможным

Владимир Путин отметил, что не считает просто "болтовней" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО.

Западные партнеры даже в период хороших отношений с Россией наплевали на интересы Москвы в вопросе расширения НАТО,

– заявил лидер Кремля.

Президент России боится того, что, если Украина войдет в НАТО, то время полета ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут.

По его словам, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад в вопросе принятия Украины в НАТО, и учитывает это.

Путин также отметил, что, по его информации, по меньшей мере половина жителей Украины не хотят вступления страны в Альянс, и это вроде бы "умные люди, которые "не хотят быть пушечным мясом".

Справка. Ранее социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, в котором украинцев спросили, за что они бы проголосовали на референдуме относительно вступления страны в НАТО. 48% опрошенных высказались за вступление в Альянс, зато 28% – против.

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