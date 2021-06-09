Российский президент в интервью российским пропагандистам прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.
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Путин считает вступление Украины возможным
Владимир Путин отметил, что не считает просто "болтовней" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО.
Западные партнеры даже в период хороших отношений с Россией наплевали на интересы Москвы в вопросе расширения НАТО,
– заявил лидер Кремля.
Президент России боится того, что, если Украина войдет в НАТО, то время полета ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут.
По его словам, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад в вопросе принятия Украины в НАТО, и учитывает это.
Путин также отметил, что, по его информации, по меньшей мере половина жителей Украины не хотят вступления страны в Альянс, и это вроде бы "умные люди, которые "не хотят быть пушечным мясом".
Украину и НАТО: коротко о главном
- Украина является партнером НАТО, однако не членом.
- Государство получило статус участницы программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года Украине предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап для вступления – предоставление Плана действий по членству. Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако впоследствии стало известно, что Украину не пригласили на саммит Альянса.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина обладает всеми инструментами, необходимыми для присоединения к НАТО.