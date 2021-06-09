Російський президент в інтерв'ю пропагандистам прокоментував можливість вступу України до НАТО.

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Путін вважає вступ України можливим

Володимир Путін зазначив, що не вважає просто "балаканиною" розмови про можливість вступу України в НАТО. Адже гарантій, що країна не поповнить лави Альянсу, немає.

Західні партнери навіть в період хороших відносин з Росією наплювали на інтереси Москви в питанні розширення НАТО,

– заявив лідер Кремля.

Президент Росії боїться того, що, якщо Україна увійде до Альянсу, то час польоту ракет від Харкова або Дніпра до Москви зменшиться до 7 – 10 хвилин.

За його словами, Кремль не знає, про що домовилися Київ і Захід у питанні прийняття України в НАТО, і враховує це.

Путін також зазначив, що, за його інформацією, щонайменше половина жителів України не хочуть вступу країни до Альянсу, і це начебто "розумні люди, які "не хочуть бути гарматним м'ясом".

Довідка. Раніше соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, у межах якого українців запитали, за що вони б проголосували на референдумі щодо вступу країни у НАТО. 48% опитаних висловилися за вступ в Альянс, натомість 28% – проти.

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