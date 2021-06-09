Російський президент в інтерв'ю пропагандистам прокоментував можливість вступу України до НАТО.
Читайте також Путін заявив, що йому є про що говорити зі Зеленським
Путін вважає вступ України можливим
Володимир Путін зазначив, що не вважає просто "балаканиною" розмови про можливість вступу України в НАТО. Адже гарантій, що країна не поповнить лави Альянсу, немає.
Західні партнери навіть в період хороших відносин з Росією наплювали на інтереси Москви в питанні розширення НАТО,
– заявив лідер Кремля.
Президент Росії боїться того, що, якщо Україна увійде до Альянсу, то час польоту ракет від Харкова або Дніпра до Москви зменшиться до 7 – 10 хвилин.
За його словами, Кремль не знає, про що домовилися Київ і Захід у питанні прийняття України в НАТО, і враховує це.
Путін також зазначив, що, за його інформацією, щонайменше половина жителів України не хочуть вступу країни до Альянсу, і це начебто "розумні люди, які "не хочуть бути гарматним м'ясом".
Україну і НАТО: коротко про головне
- Україна є партнером НАТО, однак не членом.
- Держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року Україні надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу.
- В Офісі Президента заявили, що наступний етап для вступу – надання Плану дій щодо членства. Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, однак згодом стало відомо, що Україну не запросили на саміт Альянсу.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Україна володіє всіма інструментами, необхідними для приєднання до НАТО.