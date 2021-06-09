Путін зауважив, що українська сторона начебто запропонувала йому обговорити питання міжнародної безпеки. Тим часом президент країни-агресора Росії нібито хоче говорити про відносини 2 країн.
Зауважте Крим і Донбас коштували Москві 500 мільярдів доларів, – Гудков
У Росії та України у двосторонніх відносинах стільки проблем, що потрібно говорити про це і розв'язувати їх,
– наголосив Путін.
За словами російського президента, Україна начебто не хоче виконувати мінські домовленості.
Процес гальмує саме Росія
- Водночас у Тристоронній контактній групі розповіли, що саме Росія робить усе можливе, аби "загальмувати, зупинити, заблокувати ухвалення конкретного рішення". Мовиться про нормандський формат та мінські домовленості.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що головною метою Росії під час переговорів у мінському форматі є визнання бойовиків, які окупували Донбас.
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