Ключова вимога російської сторони під час переговорів у мінському форматі – це визнання так званих "республік" бойовиків. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, пріоритет України – це досягнення миру та збереження життів.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю. Він зазначив, що Росія прагне перетворити міжнародний збройний конфлікт у внутрішнє протистояння між Україною та сепаратистами.

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Україна шукає вихід з глухого кута

Саме це є каменем спотикання під час дискусій у Мінську. Україна наполягає на досягненні миру та збереженні життів, а не політичному визнанні. На цьому ж, каже Кулеба, закликають зосередитись і Москву, адже готові кілька проєктів, які вимагають схвалення російської сторони.

І Москва може з легкістю дати "зелене світло", однак продовжує грати в ці ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту. Це, по суті, і є те, що відбувається в Мінську. І це причина, з якої ми робимо кроки з виходу з цього глухого кута,

– пояснив глава МЗС України.

Мінські домовленості місять пастки для України

Зазначимо, що ще раніше Кулеба наголосив, що мінські домовленості містять низку пасток для України. Попри це дотримуватись їх необхідно. Передусім мовиться про втілення безпекового компонента документа.

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Раніше про необхідність внести зміни у мінські домовленості говорив президент Володимир Зеленський. У Кремлі таку ініціативу різко розкритикували.