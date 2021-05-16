Ключевое требование российской стороны во время переговоров в минском формате – это признание так называемых "республик" боевиков. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, приоритет Украины – это достижение мира и сохранение жизней.

Об этом Кулеба сообщил в интервью. Он отметил, что Россия стремится превратить международный вооруженный конфликт во внутреннее противостояние между Украиной и сепаратистами.

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Украина ищет выход из тупика

Именно это является камнем преткновения во время дискуссий в Минске. Украина настаивает на достижении мира и сохранении жизней, а не политическом признании. На этом же, говорит Кулеба, призывают сосредоточиться и Москву, ведь готовы несколько проектов, которые требуют одобрения российской стороны.

И Москва может с легкостью дать "зеленый свет", однако продолжает играть в эти игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта. Это, по сути, и есть то, что происходит в Минске. И это причина, по которой мы делаем шаги по выходу из этого тупика,

– пояснил глава МИД Украины.

Минские договоренности содержат ловушки для Украины

Отметим, что еще ранее Кулеба подчеркнул, что минские договоренности содержат ряд ловушек для Украины. Несмотря на это соблюдать их необходимо. Прежде всего речь идет о воплощении компонента безопасности документа.

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Ранее о необходимости внести изменения в минские договоренности говорил президент Владимир Зеленский. В Кремле такую инициативу резко раскритиковали.