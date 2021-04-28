В Минских соглашениях есть много ловушек для Украины, – Кулеба
Минские соглашения не являются идеальными в отношении Украины. Ведь они имеют ряд ловушек для государства.
Источник:BBC HARDtalk
Несмотря на это, документа нужно придерживаться. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, Украина должна воплощать в жизнь Минские соглашения.
Я не думаю, что минские соглашения – идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать его логике и воплощать его,
– отметил Кулеба.
В минских соглашениях, как отметил министр, есть 2 компонента: политический и безопасный. Но начинать надо именно с безопасного, то есть прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, как сказал Кулеба, что Россия лишь обвиняет Украину в невыполнении минских договоренностей, но для того, чтобы начать выполнять его – ничего не делает.
Он добавил: "Мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих сделках и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".
Коротко про минский формат
- Зеленский заявил, что формат минских переговоров необходимо изменить и приобщить к ним ряд других стран.
- Кремлю не понравилась такая инициатива главы Украины и назвали ее "тревожным сигналом".
- По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, переговоры нужно продолжать в двух форматах: минском и нормандском.
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