Минские соглашения не являются идеальными в отношении Украины. Ведь они имеют ряд ловушек для государства.

Несмотря на это, документа нужно придерживаться. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Украина должна воплощать в жизнь Минские соглашения.

Я не думаю, что минские соглашения – идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать его логике и воплощать его,

– отметил Кулеба.

В минских соглашениях, как отметил министр, есть 2 компонента: политический и безопасный. Но начинать надо именно с безопасного, то есть прекращения огня.

Важно! С начала 2021 года погибло почти 40 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, как сказал Кулеба, что Россия лишь обвиняет Украину в невыполнении минских договоренностей, но для того, чтобы начать выполнять его – ничего не делает.

Он добавил: "Мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих сделках и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".

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