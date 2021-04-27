Владимир Зеленский призвал обновить минский процесс, чтобы положить конец войне на Донбассе. Однако если отказаться от процесса, Украину могут обвинить просто в деструктивной позиции.

Такое мнение высказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса. Он объяснил, что в этом вопросе надо быть достаточно деликатными.

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"Если мы первые инициируем отказ от минских соглашений и минского процесса – нас обвинят в том, что мы занимаем деструктивную позицию. К мощной эскалации в Украине не все готовы, в Европе тоже. Никто не хочет дестабилизации", – отметил Куса.

Как Эммануэль Макрон, так и Ангела Меркель неоднократно заявляли, что не видят альтернативы "Минску-2". Также оба политика соглашаются, что мирный процесс тормозится, а потому надо искать пути его оживления.

Однако усиление нормандского формата США, Канадой и Великобританией может быть не выгодным Парижу и Берлину.

Могут возникнуть определенные замечания у немцев и французов, которые, например, не захотят отдавать свое первенство и лидерство в этом мирном процессе,

– сказал Куса.

Справка. Владимир Зеленский предложил привлечь к нормандскому формату США, Великобританию и Канаду. Такое решение якобы может скорректировать минский формат.

Привлекать США – необязательно, – Огрызко

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что привлекать США к нормандскому формату – это не обязательно для разрешения конфликта на Донбассе.

"Если США будут даже на двустороннем американо-российском направлении принимать жесткие меры, то этого будет достаточно, чтобы Россия поняла, что нельзя бесконечно этим заниматься, а фактически провоцировать ситуацию дальше и дальше", – сказал Огрызко.

По словам Огрызко, чтобы окончательно разрешить конфликт на Донбассе – нужна политическая воля всего коллективного Запада. Именно ее сейчас не хватает. Зеленский своими предложениями пытается ускорить поиск альтернатив минскому процессу.