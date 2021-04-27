Нас обвинят в деструктивной позиции, – Куса об отказе Украины от минского процесса
Владимир Зеленский призвал обновить минский процесс, чтобы положить конец войне на Донбассе. Однако если отказаться от процесса, Украину могут обвинить просто в деструктивной позиции.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса. Он объяснил, что в этом вопросе надо быть достаточно деликатными.
К теме "Минск" должен быть гибким, – Зеленский хочет модернизировать переговоры касательно Донбасса
"Если мы первые инициируем отказ от минских соглашений и минского процесса – нас обвинят в том, что мы занимаем деструктивную позицию. К мощной эскалации в Украине не все готовы, в Европе тоже. Никто не хочет дестабилизации", – отметил Куса.
Как Эммануэль Макрон, так и Ангела Меркель неоднократно заявляли, что не видят альтернативы "Минску-2". Также оба политика соглашаются, что мирный процесс тормозится, а потому надо искать пути его оживления.
Однако усиление нормандского формата США, Канадой и Великобританией может быть не выгодным Парижу и Берлину.
Могут возникнуть определенные замечания у немцев и французов, которые, например, не захотят отдавать свое первенство и лидерство в этом мирном процессе,
– сказал Куса.
Привлекать США – необязательно, – Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что привлекать США к нормандскому формату – это не обязательно для разрешения конфликта на Донбассе.
"Если США будут даже на двустороннем американо-российском направлении принимать жесткие меры, то этого будет достаточно, чтобы Россия поняла, что нельзя бесконечно этим заниматься, а фактически провоцировать ситуацию дальше и дальше", – сказал Огрызко.
По словам Огрызко, чтобы окончательно разрешить конфликт на Донбассе – нужна политическая воля всего коллективного Запада. Именно ее сейчас не хватает. Зеленский своими предложениями пытается ускорить поиск альтернатив минскому процессу.
Поделиться новостью