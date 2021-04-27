Володимир Зеленський закликав оновити мінський процес, аби покласти край війні на Донбасі. Однак якщо відмовитись від процесу, Україну можуть звинуватити просто у деструктивній позиції.

Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він пояснив, що у цьому питанні треба бути досить делікатними.

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"Якщо ми перші ініціюємо відмову від мінських угод і мінського процесу – нас звинуватять у тому, що ми займаємо деструктивну позицію. До потужної ескалації в Україні не всі готові, в Європі теж. Ніхто не хоче дестабілізації", – зазначив Куса.

Як Еммануель Макрон, так і Ангела Меркель неодноразово заявляли, що не бачать альтернативи "Мінську-2". Також обидва політики погоджуються, що мирний процес гальмується, а тому треба шукати шляхи його пожвавлення.

Однак посилення нормандського формату США, Канадою і Великою Британією може бути не вигідним Парижу і Берліну.

Можуть виникнути певні зауваження у німців і французів, які, наприклад, не захочуть віддавати свою першість та лідерство у цьому мирному процесі,

– сказав Куса.

Довідка. Володимир Зеленський запропонував залучити до нормандського формату долучилися США, Велику Британію та Канаду. Таке рішення нібито може скорегувати мінський формат.

Залучати США – необов'язково, – Огризко

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що залучати США до нормандського формату – це не обов'язково для розв'язання конфлікту на Донбасі.

"Якщо США будуть навіть на двосторонньому американо-російському напрямку вживати жорстких заходів, то цього буде достатньо, щоб Росія зрозуміла, що не можна нескінченно цим займатися, а фактично провокувати ситуацію далі і далі", – сказав Огризко.

За словами Огризка, щоб остаточно розв'язати конфлікт на Донбасі – потрібна політична воля всього колективного Заходу. Саме її зараз бракує. Зеленський своїми пропозиціями намагається пришвидшити пошук альтернатив мінському процесу.