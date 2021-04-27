В офисе Президента прокомментировали переговоры по Донбассу. Там убеждены, что стоит продолжать их в разных форматах, ведь неизвестно, какой именно принесет мир.

Говорится, в частности, и о нормандском. Об этом, в эфире одного из украинских телеканалов заявил Андрей Ермак, глава Офиса Президента.

Важно Переговоры с боевиками – это красная линия, которую Украина не перейдет, – Кулеба

Он подчеркнул, что команда президента Зеленского продолжает работать над тем, чтобы прекратить российско-украинскую войну.

Важно, чтобы мы все понимали, что нужно продолжать работать во всех направлениях, во всех форматах,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

"Ведь мы не знаем, какой формат принесет долгожданный мир на нашу землю. Когда мы сможем вернуть все наши территории, людей", – добавил он.

Зеленский о переговорах по Донбассу

Накануне Зеленский подчеркнул, что важно приобщить к мирным переговорам по Донбассу другие страны. Об этом, глава государства заявил во время поездки в Херсонскую область.

Он подчеркнул, что Минские договоренности должны быть модернизированы. Президент рассматривает возможность расширить нормандский формат или создать параллельный – "с мощными игроками".

Зеленский и раньше обращал внимание на то, что форматы переговоров с Россией нужно менять. В то же время в Кремле его предложений воспринимать не хотят.