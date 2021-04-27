Официальный Киев никогда не пойдет на то, чтобы начать прямые переговоры с лидерами боевиков оккупированного Донбасса. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал наемников марионетками Москвы.

Об этом глава МИД рассказал в эфире телеканала BBC News World. Кулеба прокомментировал заявление главы Кремля Владимира Путина, что Владимиру Зеленскому прежде всего надо вести переговоры с главами так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Все знают, что это Россия напала на Украину

Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент непреклонен в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками,

– сказал Кулеба.

Относительно возможной встречи президентов России и Украины, то министр надеется, что она таки состоится. Ведь, подчеркнул Кулеба, для того, чтобы завершить войну, нужно говорить напрямую с Путиным. Поскольку российский президент избегает переговоров в нормандском формате, то остается лишь личная встреча.

Если Путин избегает нормандского формата, нужна личная встреча

Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства – это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в нормандском формате, но, если Путин избегает этого, президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию с Украины,

– пояснил Кулеба.

Относительно того, что Россия таки отвела войска от украинской границы, то министр подчеркнул: передислокация не означает полную деэскалацию. Кулеба считает, то, что весь мир наблюдал в течение последних нескольких недель, нельзя назвать просто военными учениями, это было тренировкой нападения.

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Важно! Накануне президент Зеленский сообщил, что он намерен встретиться в двустороннем формате с главой Кремля. Для этого руководителю офиса Президента Андрею Ермаку поручили связаться с администрацией Владимира Путина. В Кремле сказали, что якобы поддерживают инициативу о встрече, однако поднимать тему Донбасса Путин не намерен.