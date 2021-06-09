Путин отметил, что украинская сторона якобы предложила ему обсудить вопросы международной безопасности. Между тем президент страны-агрессора России якобы хочет говорить об отношениях 2 стран.
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У России и Украины в двусторонних отношениях столько проблем, что нужно говорить об этом и решать их,
– подчеркнул Путин.
По словам российского президента, Украина вроде бы не хочет выполнять Минские договоренности.
В то же время в Трехсторонней контактной группе рассказали, что Россия делает все возможное, чтобы "затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения". Речь идет о нормандском формате и Минских договоренностях.
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