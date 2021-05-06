Жозеп Боррель заявил, что ему "непонятно", намерена ли Россия выполнять Минские договоренности. Соответствующее заявление глава европейской дипломатии сделал после совещания с министрами обороны стран Евросоюза.

По словам Борреля, политики обсудили наращивание российских войск вблизи границы с Украиной, а также – в оккупированном Крыму. Главный дипломат ЕС подчеркнул, что имплементация Минских соглашений является единственным путем к длительному политическому решению.

Актуально Погибшим на Донбассе оказался новобранец ВСУ из Кривого Рога

Но остается непонятным, хочет ли Россия в полной мере приобщаться в этом смысле. При этом "непонятно" – это мягкое слово,

– подчеркнул Боррель.

Заметьте! В мае 2021 года Боррель также обсудил действия России в Крыму и на Донбассе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Позиция Борреля в отношении России