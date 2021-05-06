Непонятно, – Боррель о готовности России выполнять минские договоренности
Жозеп Боррель заявил, что ему "непонятно", намерена ли Россия выполнять Минские договоренности. Соответствующее заявление глава европейской дипломатии сделал после совещания с министрами обороны стран Евросоюза.
Источник:Интерфакс-Украина
По словам Борреля, политики обсудили наращивание российских войск вблизи границы с Украиной, а также – в оккупированном Крыму. Главный дипломат ЕС подчеркнул, что имплементация Минских соглашений является единственным путем к длительному политическому решению.
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Но остается непонятным, хочет ли Россия в полной мере приобщаться в этом смысле. При этом "непонятно" – это мягкое слово,
– подчеркнул Боррель.
Позиция Борреля в отношении России
- Жозеп Боррель рассказал, что Европейский Союз должен отреагировать, если Россия перейдет красные линии по Донбассу.
- Политик подчеркнул: "Россия должна прекратить провокации и сотрудничать над снижением напряжения".
- Кроме того, лидеры ЕС проведут 25 мая в Брюсселе очный саммит. Одним из приоритетных вопросов станет тема отношения с Россией.
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