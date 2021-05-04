Жозеп Боррель 4 апреля обсудил с Энтони Блинкеном отношения с Россией. Это произошло в Лондоне, в кулуарах совещания министров иностранных дел Европейского Союза.

Детали разговора политиков

Глава европейской дипломатии и госсекретарь США обсудили актуальные проблемы мира. Основное внимание чиновники уделили российской политике.

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Они обсудили отношения с Россией на фоне недавнего наращивание российской военной мощи в незаконно оккупированном Крыму и на границе с Украиной, здоровья Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС,

– говорится в сообщении.

В документе отметили, что встреча политиков предоставила "возможность обсудить на двусторонней основе некоторые из наиболее насущных будущих вызовов в сфере внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел стран G7 на их двухдневной совещании".

Что еще обсудили Боррель и Блинкен

Последние события вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, учитывая возможное возвращение США в СВПД для обеспечения полного и эффективного выполнения ядерной сделки с Тегераном.

Ситуацию в Афганистане.

Отношения с Китаем.

Глава дипломатии ЕС выразил обеспокоенность по поводу растущей нестабильности в Колумбии.

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