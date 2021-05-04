Жозеп Боррель 4 квітня обговорив з Ентоні Блінкеном відносини з Росією. Це відбулося в Лондоні, в кулуарах наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Деталі розмови політиків

Глава європейської дипломатії та держсекретар США обговорили актуальні проблеми світу. Основну увагу чиновники приділили російській політиці.

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Вони обговорили відносини з Росією на тлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно окупованому Криму та на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС,

– мовиться у повідомленні.

У документі зазначили, що зустріч політиків надала "можливість обговорити на двосторонній основі деякі з найбільш насущних майбутніх викликів у сфері зовнішньої політики і безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ країн G7 на їх дводенній нараді".

Що ще обговорили Боррель та Блінкен

Останні події навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми з огляду на можливе повернення США у СВПД для забезпечення повного та ефективне виконання ядерної угоди з Тегераном.

Ситуацію в Афганістані.

Відносини з Китаєм.

Глава дипломатії ЄС висловив стурбованість з приводу зростаючої нестабільності в Колумбії.

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