Постійного представника Росії при Євросоюзі Володимира Чижова 3 травня викликали в Європейську зовнішньополітичну службу (ЄВС). Причина – перед тим Росія заборонила в'їзд в країну 8 громадянам ЄС.

Петер Стано, представник зовнішньополітичної служби ЄС розповів про це на брифінгу в Брюсселі 3 травня.

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Російського посла викликають "на килим"

Посла Росії викликали. Його у другій половині дня має прийняти генеральний секретар Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх дій. Там ми заявимо йому про різке засудження і заперечення такого рішення,

– прокоментував Петер Стано.

За словами прессекретаря рішення про заборону в'їзду європейцям "немає ніякого юридичного пояснення". Він також додав, що рішення Росії "всі ці контрсанкції, очевидно, дуже політично вмотивовані і не мають хоч якогось юридичного обґрунтування".

Що цьому передувало

Росія 30 квітня ввела санкції проти 8 європейців – заборонила в'їзд голові Європарламенту Давиду Сассолі та 7 іншим посадовцям Євросоюзу. Це зробили у відповідь на антиросійські санкції.

У МЗС Росії наголосили, що залишають за собою право й надалі реагувати на будь-які "недружні дії ЄС".

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