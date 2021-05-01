Дмитро Кулеба заявив, що наразі не варто очікувати від Євросоюзу введення нових секторальних санкцій проти Росії. Однак закликав ЄС почати підготовку нового пакету обмежень, аби не гаяти часу.

Кулеба зазначив, що початок розробки нових секторальних санкцій дозволить не втрачати час на них у випадку розгортання повномасштабної війни проти України.

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Кулеба оцінив перспективу нових санкцій проти Росії

Моя мета в Брюсселі була сказати просту річ: колеги, почніть підготовку секторальних санкцій. Сам факт, коли російська розвідка донесе Путіну, що ви почали підготовку – вже матиме стримувальний ефект на Росію,

– зазначив міністр.

Та додав, що якщо все-таки розпочнеться війна, в ЄС повинен бути готовим миттєво застосувати санкції проти Росії. Водночас наразі нові обмеження проти Москви ніхто не впроваджуватиме.

Попередній досвід ЄС щодо введення секторальних санкцій

Глава МЗС додав, що на початку російської агресії проти України Євросоюз також не поспішав з введенням секторальних санкцій, але все кардинально змінилося після знищення рейсу MH17.

"До збиття MH17 європейці теж не хотіли чути про серйозні секторальні санкції. Але коли літак збили, то санкції було миттєво впроваджено", – пригадав Кулеба.

Та наголосив, що тепер часу не варто марнувати, готовим до агресії Росії слід бути завжди, адже невідомо, що у Путіна в голові.

Секторальні санкції проти Росії: основне