Дмитрий Кулеба заявил, что пока не стоит ожидать от Евросоюза введения новых секторальных санкций против России. Однако призвал ЕС начать подготовку нового пакета ограничений, чтобы не терять времени.

Кулеба отметил, что начало разработки новых секторальных санкций позволит не терять время на них в случае развертывания полномасштабной войны против Украины.

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Кулеба оценил перспективу новых санкций против России

Моя цель в Брюсселе была сказать простую вещь: коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы начали подготовку – уже будет иметь сдерживающий эффект на Россию,

– отметил министр.

И добавил, что если все-таки начнется война, ЕС должен быть готовым мгновенно применить санкции против России. В то же время пока новые ограничения против Москвы никто не будет внедрять.

Предыдущий опыт ЕС по введению секторальных санкций

Глава МИД добавил, что в начале российской агрессии против Украины Евросоюз также не спешил с введением секторальных санкций, но все кардинально изменилось после уничтожения рейса MH17.

"До сбития MH17 европейцы тоже не хотели слышать о серьезных секторальных санкциях. Но когда самолет сбили, то санкции были мгновенно введены", – вспомнил Кулеба.

И отметил, что теперь время не стоит тратить, готовыми к агрессии России следует быть всегда, ведь неизвестно, что у Путина в голове.

Секторальные санкции против России: основное