Не стоит сейчас ожидать новые секторальные санкции против России, – Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что пока не стоит ожидать от Евросоюза введения новых секторальных санкций против России. Однако призвал ЕС начать подготовку нового пакета ограничений, чтобы не терять времени.
Источник:"Радио Свобода"
Кулеба отметил, что начало разработки новых секторальных санкций позволит не терять время на них в случае развертывания полномасштабной войны против Украины.
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Кулеба оценил перспективу новых санкций против России
Моя цель в Брюсселе была сказать простую вещь: коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы начали подготовку – уже будет иметь сдерживающий эффект на Россию,
– отметил министр.
И добавил, что если все-таки начнется война, ЕС должен быть готовым мгновенно применить санкции против России. В то же время пока новые ограничения против Москвы никто не будет внедрять.
Предыдущий опыт ЕС по введению секторальных санкций
Глава МИД добавил, что в начале российской агрессии против Украины Евросоюз также не спешил с введением секторальных санкций, но все кардинально изменилось после уничтожения рейса MH17.
"До сбития MH17 европейцы тоже не хотели слышать о серьезных секторальных санкциях. Но когда самолет сбили, то санкции были мгновенно введены", – вспомнил Кулеба.
И отметил, что теперь время не стоит тратить, готовыми к агрессии России следует быть всегда, ведь неизвестно, что у Путина в голове.
Секторальные санкции против России: основное
- В общем секторальные экономические санкции являются эффективным методом давления. Ведь они ограничивают доступ банков и компаний России к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС.
- Ранее Кулеба заявлял, что текущие санкции против России недостаточно эффективны, ведь Москва нашла методы для их обхода.
- Кроме того, глава МИД назвал условия для введения новых секторальных санкций против России.
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