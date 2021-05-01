Дмитрий Кулеба убежден, что союзники Украины недостаточно жестко отреагировали на начало "паспортизации", которую Россия проводит в оккупированном Донбассе. Однако политик подчеркнул, что никого не обвиняет, потому что это – жизнь.

Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил, что Россия уловила это отношение украинских партнеров и развернула процесс "паспортизации".

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Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации". Я никого не обвиняю. Такова жизнь,

– подчеркнул Кулеба.

Чиновник напомнил, что у Украины есть очень мало возможностей физически влиять на раздачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Жесткое санкционное давление на Россию притормозил бы этот процесс. Однако санкций не было, и Россия создала "конвейер по раздаче паспортов".

Кулеба отметил, что теперь мы слышим заявления представителя России в группе советников лидеров стран нормандского формата Дмитрия Козака, что Россия будет вынуждена защищать Донбасс, где живут российские граждане.

По словам главы МИД Украины, это конкретное последствие этой "паспортизации".

Обратите внимание! С начала оккупации Донбасса примерно 500 тысяч его жителей получили российские паспорта. Если же люди отказываются от "паспортизации", им угрожают расправой.