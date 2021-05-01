Дмитро Кулеба переконаний, що союзники України недостатньо жорстко відреагували на початок "паспортизації", яку Росія проводить на окупованому Донбасі. Однак політик наголосив, що нікого не звинувачує, бо це – життя.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив, що Росія вловила це ставлення українських партнерів і розгорнула процес "паспортизації".

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Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок "паспортизації". Я нікого не обвинувачую. Таке життя,

– наголосив Кулеба.

Посадовець нагадав, що в України є дуже мало можливостей фізично впливати на роздачу російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Жорсткий санкційний тиск на Росію пригальмував би цей процес. Однак санкцій не було, і Росія створила "конвеєр з роздачі паспортів".

Кулеба зауважив, що тепер ми чуємо заяви представника Росії у групі радників лідерів країн нормандського формату Дмитра Козака, що Росія буде змушена захищати Донбас, де живуть російські громадяни.

За словами глави МЗС України, це конкретний наслідок цієї "паспортизації".

Зверніть увагу! Від початку окупації Донбасу приблизно 500 тисяч його жителів отримали російські паспорти. Якщо ж люди відмовляються від "паспортизації", їм погрожують розправою.