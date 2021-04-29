Дмитро Кулеба заявив, що задоволений тим, як США поводили себе під час ескалації Росією ситуації біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

Міністр закордонних справ також відзначив відкритість Вашингтону до комунікації та координаційних дій. Про це він повідомив в ефірі програми BBC HARDtalk.

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Мені сподобалося, як США поводили себе під час цієї кризи (мовиться про стягування російських військ до кордонів України – 24 канал),

– сказав глава МЗС.

Окрім цього, Дмитро Кулеба позитивно оцінив заяви та реакції, яка робили наші європейські партнери та союзники.

Нагадаємо, У Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати продовжать уважно спостерігати за відведенням військ Росії від кордонів України.

В оборонному відомстві наголосили, що поки зарано стверджувати, що російських військових та техніку справді відвели.

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