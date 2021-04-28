У Білому домі назвали одну з тем майбутньої зустрічі президента США Джо Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним. Відомо, що американський лідер хоче обговорити ситуацію в Україні.

Під час попередніх телефонних розмов з Путіним, Байден висловлював свою стурбованість щодо російських військ біля України. Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван.

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Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну – 24 канал). Ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів,

– розповів Салліван.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський казав, якщо Путін і Байден говоритимуть про Україну, то це буде "непредметно". За словами глави держави, це слід робити за присутності представників Києва.

Що відомо про зустріч президентів

13 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися впродовж найближчого часу. Він наголосив, що це має бути на нейтральній території.

Організувати зустріч президентів зголосилися Фінляндія, Австрія та Ісландія.

Ймовірно, перемовини президентів відбудуться влітку, коли Байден приїде у Європу. Однак точну дату та місце проведення наразі не узгодили.

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