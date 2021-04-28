Байден планує обговорити з Путіним Україну
У Білому домі назвали одну з тем майбутньої зустрічі президента США Джо Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним. Відомо, що американський лідер хоче обговорити ситуацію в Україні.
Джерело:MSNBC
Під час попередніх телефонних розмов з Путіним, Байден висловлював свою стурбованість щодо російських військ біля України. Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван.
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Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський казав, якщо Путін і Байден говоритимуть про Україну, то це буде "непредметно". За словами глави держави, це слід робити за присутності представників Києва.
Що відомо про зустріч президентів
- 13 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися впродовж найближчого часу. Він наголосив, що це має бути на нейтральній території.
- Організувати зустріч президентів зголосилися Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- Ймовірно, перемовини президентів відбудуться влітку, коли Байден приїде у Європу. Однак точну дату та місце проведення наразі не узгодили.
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