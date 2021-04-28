В Белом доме назвали одну из тем предстоящей встречи президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. Известно, что американский лидер хочет обсудить ситуацию в Украине.

Во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным, Байден выражал свою обеспокоенность по поводу российских войск вблизи Украины. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

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Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину – 24 канал). Мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов,

– рассказал Салливан.

Заметим, ранее президент Владимир Зеленский говорил, если Путин и Байден будут говорить об Украине, то это будет "непредметно". По словам главы государства, это следует делать в присутствии представителей Киева.

Что известно о встрече президентов

13 апреля Байден предложил Путину встретиться в ближайшее время. Он подчеркнул, что это должно быть на нейтральной территории.

Организовать встречу президентов вызвались Финляндия, Австрия и Исландия.

Вероятно, переговоры президентов состоятся летом, когда Байден приедет в Европу. Однако точную дату и место проведения пока не согласовали.

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