Мне понравилось, - Кулеба оценил реакцию США на концентрацию войск России у границ Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что доволен тем, как США вели себя во время эскалации Россией ситуации у границ Украины и на временно оккупированных территориях.
Источник:24 канал
Министр иностранных дел также отметил открытость Вашингтона к коммуникации и координационным действиям. Об этом он сообщил в эфире программы BBC HARDtalk.
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Мне понравилось, как США вели себя во время этого кризиса (речь идет о стягивании российских войск к границам Украины – 24канал),
– сказал глава МИД.
Кроме этого, Дмитрий Кулеба положительно оценил заявления и реакции, которое делали наши европейские партнеры и союзники.
Напомним, В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты продолжат внимательно наблюдать за отводом войск России от границ Украины.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что пока рано утверждать, что российских военных и технику действительно увели.
Обострение на востоке Украины: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в конце марта заявил, что Россия перебрасывает своих военных и технику к границам Украины и во временно оккупированный Крым.
- Через несколько недель, 22 апреля, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- Однако 23 апреля международные расследователи проинформировали, что техника 41 армии России останется у нашей границы.
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