Дмитрий Кулеба заявил, что доволен тем, как США вели себя во время эскалации Россией ситуации у границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Министр иностранных дел также отметил открытость Вашингтона к коммуникации и координационным действиям. Об этом он сообщил в эфире программы BBC HARDtalk.

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Мне понравилось, как США вели себя во время этого кризиса (речь идет о стягивании российских войск к границам Украины – 24канал),

– сказал глава МИД.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба положительно оценил заявления и реакции, которое делали наши европейские партнеры и союзники.

Напомним, В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты продолжат внимательно наблюдать за отводом войск России от границ Украины.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что пока рано утверждать, что российских военных и технику действительно увели.

Обратите внимание! В Сенате США пообещали увеличить размер военной помощи для Украины.

Обострение на востоке Украины: коротко

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