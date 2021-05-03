Постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова 3 мая вызвали в европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС). Причина – перед этим Россия запретила въезд в страну 8 гражданам ЕС.

Петер Стано, представитель внешнеполитической службы ЕС рассказал об этом на брифинге в Брюсселе 3 мая.

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Российского посла вызывают "на ковер"

Посла России вызвали. Его во второй половине дня должен принять генеральный секретарь Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий. Там мы заявим ему о резком осуждении и отрицании такого решения,

– прокомментировал Петер Стано.

По словам пресс-секретаря решения о запрете въезда европейцам "нет никакого юридического объяснения". Он также добавил, что решения России "все эти контрсанкции, очевидно, очень политически мотивированы и не имеют хоть какого-то юридического обоснования".

Что этому предшествовало

Россия 30 апреля ввела санкции против 8 европейцев – запретила въезд председателю Европарламента Давиду Сассоли и 7 другим должностным лицам Евросоюза. Это сделали в ответ на антироссийские санкции.

В МИД России отметили, что оставляют за собой право и в дальнейшем реагировать на любые "недружественные действия ЕС".

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