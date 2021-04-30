Россия запретила въезд главе Европарламента и еще ряду должностных лиц ЕС
Россия запретила въезд главе Европарламента Давиду Сассоли и 7 другим должностным лицам Евросоюза. Это сделали в ответ на антироссийские санкции.
Источник:МИД России
В министерстве иностранных дел России отметили, что оставляют за собой право и в дальнейшем реагировать на любые "недружественные действия ЕС". Так там назвали односторонние санкции.
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Российский МИД назвал чиновников, против которых введены ограничения. Мол, делают это "с учетом беспрецедентного характера инициированных ЕС осложнений отношений с Россией".
Кто попал в "черный список":
- Давид Сассоли, председатель Европарламента;
- Иварс Абольниш, председатель Национального совета Латвийской Республики о электронных СМИ;
- Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии;
- Жак Мэр, член французской делегации в ПАСЕ;
- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
- Оса Скотт, глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны;
- Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
- Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Почему так жалуются россияне
В марте ЕС дважды применял ограничительные меры в отношении россиян. Сначала – из-за Алексея Навального, затем – из-за нарушения прав человека.
В ответ в российском МИД посыпали обвинениями. Мол, так в Евросоюзе хотят "любой ценой хотят сдержать развитие их страны".
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