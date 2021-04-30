Россия запретила въезд главе Европарламента Давиду Сассоли и 7 другим должностным лицам Евросоюза. Это сделали в ответ на антироссийские санкции.

В министерстве иностранных дел России отметили, что оставляют за собой право и в дальнейшем реагировать на любые "недружественные действия ЕС". Так там назвали односторонние санкции.

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Российский МИД назвал чиновников, против которых введены ограничения. Мол, делают это "с учетом беспрецедентного характера инициированных ЕС осложнений отношений с Россией".

Кто попал в "черный список":

Давид Сассоли , председатель Европарламента;

, председатель Европарламента; Иварс Абольниш, председатель Национального совета Латвийской Республики о электронных СМИ;

председатель Национального совета Латвийской Республики о электронных СМИ; Марис Балтиньш , директор Центра государственного языка Латвии;

, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в ПАСЕ;

член французской делегации в ПАСЕ; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;

руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны;

глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны; Ильмар Томуск , глава языкового департамента Эстонии;

, глава языкового департамента Эстонии; Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Почему так жалуются россияне

В марте ЕС дважды применял ограничительные меры в отношении россиян. Сначала – из-за Алексея Навального, затем – из-за нарушения прав человека.

В ответ в российском МИД посыпали обвинениями. Мол, так в Евросоюзе хотят "любой ценой хотят сдержать развитие их страны".