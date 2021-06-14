Об этом Владимир Зеленский сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, пишет Офис Президента.

Важно Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его саммита с Путиным

Президент Украины подчеркнул, что украинские воины умирают на Донбассе "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС".

Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран ЕС. Из-за того, что, к сожалению, у нас 7 лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей,

– отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня Украина ближе к получению Плана действий относительно членства в НАТО, чем когда-либо. В то же время Зеленский констатировал, что за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, но лидеры этих государств, по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами.

Вступление Украины в НАТО: главное