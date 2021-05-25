Об этом в статье для издания Bloomberg написал профессор Школы передовых международных исследований в Университете Джона Хопкинса Хал Брэндс. Он отметил, в войне против терроризма американские силы спецназначения были выведены на передний план.

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США сконцентрируются на противостоянии с Россией и Китаем

После выхода войск из Афганистана, Вашингтон сконцентрируется на противостоянии с Россией и Китаем.

За два десятилетия война с терроризмом стала центральной для идентичности сил спецназначения. С первых дней после терактов 11 сентября 2001 года они принимали активное участие в отслеживании лидеров террористов и уничтожении террористических сетей,

– говорится в статье.

Интересно! Значительное усиление роли американских спецназовцев в мире состоялось после спецоперации по ликвидации лидера "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена.

Бюджет командования спецоперациями значительно вырос

Вашингтон, пишет Брэндс, перешел от масштабных антитеррористических операций к более "аккуратным" стратегиям. Бюджет Командования специальных операций вырос втрое с 2001 по 2017 года, личный состав увеличился с 43 тысяч до 70 тысяч солдат.

Спецназовцам придется переориентироваться

Для американских спецназовцев, пишут в статье, остается немало работы в Африке и на Ближнем Востоке. Однако самое важное для США – противостоять другим великим державам, в большинстве случаев говорится о несиловых методах.

Выступать, как глаза и уши американского правительства в таких местах, как Африка, где конкуренты постепенно усиливают свое присутствие; укрепить партнеров, таких как Украина, которые находятся на передовой геополитической конкуренции; помочь странам Скандинавии или Балтии, где есть перспектива длительного, кровавого восстания, если Москва нападет,

– перечислил Брэндс задачи американских спецназовцев.

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Профессор отметил, что для этого силам придется несколько переориентироваться – в частности говорится об изучении языков и небоевых действиях.