В Европе просят США отложить вывод войск из Афганистана – СМИ
Союзники США по НАТО просят Вашингтон отсрочить вывод войск из Афганистана. Все для того, чтобы должным образом обеспечить выход своих контингентов.
Источник:The Wall Street Journal
СМИ утверждают, что США ответили союзникам. Вероятно, выход войск из Афганистана отложат на 2 недели или даже больше.
Важно В США предположили, что после вывода войск "Талибан" может захватить власть в Афганистане
Почему в ЕС обеспокоились
По информации издания, беспокойство европейских стран вызывает позиция Турции. Ранее Анкара обеспечивала безопасность аэропорта в Кабуле и планировала сохранить свое военное присутствие, но теперь она думает вывести свои войска вместе с силами коалиции.
К чему это может привести
Предполагают, если столица Афганистана и аэропорт останутся без поддержки международных вооруженных сил, некоторые западные государства могут пересмотреть свои планы по продолжению работы посольств.
Что известно о выводе войск из Афганистана
- США и НАТО 25 апреля начали выводить войска из Афганистана. Хотя, вывод должен был стартовать 1 мая, а завершиться 11 сентября.
- Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон выполнил свои задачи на территории Афганистана.
- Правда, в Госдепе США опасаются, что после вывода войск, к власти в Афганистане могут прийти представители радикального движения "Талибан".
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