Союзники США по НАТО просят Вашингтон отсрочить вывод войск из Афганистана. Все для того, чтобы должным образом обеспечить выход своих контингентов.

СМИ утверждают, что США ответили союзникам. Вероятно, выход войск из Афганистана отложат на 2 недели или даже больше.

Важно В США предположили, что после вывода войск "Талибан" может захватить власть в Афганистане

Почему в ЕС обеспокоились

По информации издания, беспокойство европейских стран вызывает позиция Турции. Ранее Анкара обеспечивала безопасность аэропорта в Кабуле и планировала сохранить свое военное присутствие, но теперь она думает вывести свои войска вместе с силами коалиции.

К чему это может привести

Предполагают, если столица Афганистана и аэропорт останутся без поддержки международных вооруженных сил, некоторые западные государства могут пересмотреть свои планы по продолжению работы посольств.

Что известно о выводе войск из Афганистана