У Європі просять США відкласти виведення військ з Афганістану, – ЗМІ
Союзники США щодо НАТО просять Вашингтон відтермінувати виведення військ з Афганістану. Все для того, аби належним чином забезпечити вихід своїх контингентів.
Джерело:The Wall Street Journal
ЗМІ стверджують, що США відповіли союзникам. Ймовірно, вихід військ з Афганістану відкладуть на 2 тижні або навіть більше.
Важливо У США припустили, що після виведення військ "Талібан" може захопити владу в Афганістані
Чому у ЄС занепокоїлись
За інформацією видання, занепокоєння європейських країн викликає позиція Туреччини. Раніше Анкара забезпечувала безпеку летовища у Кабулі та планувала зберегти свою військову присутність, але тепер вона думає вивести свої війська одночасно з силами коаліції.
До чого це може призвести
Припускають, якщо столиця Афганістану та летовище залишаться без підтримки міжнародних збройних сил, деякі західні держави можуть переглянути свої плани щодо продовження роботи посольств.
Що відомо про виведення військ з Афганістану
- США й НАТО 25 квітня почали виводити війська з Афганістану. Хоча виведення мало стартувати 1 травня, а завершитися 11 вересня.
- Президент США Джо Байден заявляв, що Вашингтон виконав свої завдання на території Афганістану.
- Щоправда, у Держдепі США побоюються, що після виведення військ до влади в Афганістані можуть прийти представники радикального руху "Талібан".
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