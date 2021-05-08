Союзники США щодо НАТО просять Вашингтон відтермінувати виведення військ з Афганістану. Все для того, аби належним чином забезпечити вихід своїх контингентів.

ЗМІ стверджують, що США відповіли союзникам. Ймовірно, вихід військ з Афганістану відкладуть на 2 тижні або навіть більше.

Важливо У США припустили, що після виведення військ "Талібан" може захопити владу в Афганістані

Чому у ЄС занепокоїлись

За інформацією видання, занепокоєння європейських країн викликає позиція Туреччини. Раніше Анкара забезпечувала безпеку летовища у Кабулі та планувала зберегти свою військову присутність, але тепер вона думає вивести свої війська одночасно з силами коаліції.

До чого це може призвести

Припускають, якщо столиця Афганістану та летовище залишаться без підтримки міжнародних збройних сил, деякі західні держави можуть переглянути свої плани щодо продовження роботи посольств.

Що відомо про виведення військ з Афганістану