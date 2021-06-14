Але за 13 років майже нічого не змінилося. За словами експертів, хоч Україну підтримують країни Балтії, Польща та Словаччина, сподіватися на надання плану дій щодо членства найближчім часом не треба.

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Адже Німеччина та Франція виступають проти, а сусідня Угорщина взагалі блокує усі північноатлантичні ініціативи України. Перші 2 країни не бажають псувати відносини з Росією, яка погрожує серйозною реакцією на будь-які спроби Альянсу розширитися на Схід.

Угорщина – так протестує проти українського закону про освіту. Утім це не єдина перепона – відсутність рішучих реформ відіграють не останнє місце в питанні членства України в Альянсі.

Для того, щоб розглядати наше членство в НАТО, треба стати суверенною державною, мати міцну економіку, хоч б як у країн "Великої сімки". Тоді ми можемо претендувати на членство,

– відзначив військовий експерт Олег Жданов.

Натомість російська агресія на Сході і фактичне перебування у стані війни, як вважають експерти, жодним чином не впливає на участь в Альянсі. До того ж наша міцна та сучасна армія навпаки може пришвидшити вступ до НАТО.

Клімкін: Українська армія могла б вступити в НАТО вже завтра

"Наша армія могла б вступити в НАТО якщо не завтра, то умовно післязавтра, а країна – ні. Тому що судова реформа, боротьба з корупцією – це ж такі фундаментальні речі, як і сильна армія", – сказав міністр закордонних справ 2014 – 2019 років Павло Клімкін.

За словами голови громадської ліги "Україна – НАТО" Сергія Джерджа, завдання України – продовжувати реформи, брати від НАТО все те, що вона дає.

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"Всі позитивні напрацювання, методології полегшать нам реформування. Для нас важливо досягнути сумісництва: міцну армію, потужну розвідку. Тоді саме членство буде таким формальним моментом", – сказав Джордж.

ПДЧ для України може розізлити Кремль

Водночас надання Україні ПДЧ може розізлити Кремль і призвести до ескалації війни на Сході. Також велику роль відіграють Сполучені Штати Америки, для яких Україна – вигідна не як учасник Альянсу, а як буферна зона між Європою та Росією.

Це ідеальний варіант для США і найбільш програшний варіант для Росії. США може тиснути на Росію в будь-якому питанні, використовуючи нас як важіль тиску,

– наголосив Жданов.

Наразі Україні є єдиною країною-партнером НАТО. Ми роками співпрацюємо з Альянсом у сфері науки та захисту довкілля, щодо військово-технічних питаннях, проводимо спільні військові навчання.

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Навіть якщо Україна отримає план дій щодо членства, то це не гарантує вступу до Альянсу. Адже хоч Україна вже зробила багато, досі є питання до реформування оборонної сфери, закону про нацбезпеку, Служби безпеки України. І чи не найголовнішим досі залишається боротьба з корупцією.