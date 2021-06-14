Но за 13 лет почти ничего не изменилось. По словам экспертов, хотя Украину поддерживают страны Балтии, Польша и Словакия, надеяться на предоставление плана действий по членству в ближайшем времени не надо.

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Ведь Германия и Франция выступают против, а соседняя Венгрия вообще блокирует все североатлантические инициативы Украины. Первые 2 страны не желают портить отношения с Россией, которая грозит серьезной реакцией на любые попытки Альянса расшириться на Восток.

Венгрия – протестует против украинского закона об образовании. Впрочем, это не единственная преграда – отсутствие решительных реформ играют не последнее место в вопросе членства Украины в Альянсе.

Для того, чтобы рассматривать наше членство в НАТО, надо стать суверенным государством, иметь крепкую экономику, хотя бы как в странах "Большой семерки". Тогда мы можем претендовать на членство,

– отметил военный эксперт Олег Жданов.

Зато российская агрессия на Востоке и фактическое нахождение в состоянии войны, как считают эксперты, никак не влияет на участие в Альянсе. К тому же наша прочная и современная армия наоборот может ускорить вступление в НАТО.

Климкин: Украинская армия могла бы вступить в НАТО уже завтра

"Наша армия могла бы вступить в НАТО если не завтра, то условно послезавтра, а страна – нет. Потому что судебная реформа, борьба с коррупцией – это же такие фундаментальные вещи, как и сильная армия", – сказал министр иностранных дел 2014 – 2019 годов Павел Климкин.

По словам председателя общественной лиги "Украина – НАТО" Сергея Джерджа, задача Украины – продолжать реформы, брать от НАТО все то, что она дает.

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"Все положительные наработки, методологии облегчат нам реформирование. Для нас важно достичь совместительства: крепкую армию, мощную разведку. Тогда именно членство будет таким формальным моментом", – сказал Джордж.

ПДЧ для Украины может разозлить Кремль

Вместе с тем предоставление Украине ПДЧ может разозлить Кремль и привести к эскалации войны на Востоке. Также большую роль играют Соединенные Штаты Америки, для которых Украина – выгодна не как участник Альянса, а как буферная зона между Европой и Россией.

Это идеальный вариант для США и наиболее проигрышный вариант для России. США может давить на Россию в любом вопросе, используя нас как рычаг давления,

– отметил Жданов.

Сейчас Украина является единственной страной-партнером НАТО. Мы годами сотрудничаем с Альянсом в сфере науки и защиты окружающей среды, по военно-техническим вопросам, проводим совместные военные учения.

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Даже если Украина получит план действий по членству, то это не гарантирует вступление в Альянс. Хотя Украина уже сделала много, до сих пор есть вопросы к реформированию оборонной сферы, закону о нацбезопасности, Службы безопасности Украины. И, главным вопросом до сих пор остается борьба с коррупцией.