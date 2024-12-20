Начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман в інтерв'ю 24 Каналу висловився про те, що підтримує мобілізацію з 18 років, адже зараз шалена потреба армії у людях. Також військовий вважає, що 70% офіцерів ЗСУ є безкорисними, тому варто змінювати систему повністю – читайте детальніше про це далі у матеріалі.

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Ситуація біля Покровська

На Покровському напрямку, де несе службу ваша бригада, за інформацією Deep State, до околиць міста окупантам залишається просунутись менше, ніж 1,5 кілометра по прямій. Бої точаться вже на підступах до Покровська. Що відбувається на цьому напрямку зараз?

Ситуація дуже важка, тому що не вистачає людей. Нещодавно була ліквідована група російських диверсантів, які зайшли майже в Покровськ.

І росіяни геть пошматовані, і українські сили відчувають дефіцит особового складу. Темпи мобілізації не дають нам достатньо бойової міці. Або потрібно мобілізацію пришвидшити, або змінювати віковий поріг призовників.

Яким має бути віковий поріг мобілізованих

Який зараз рівень укомплектації підрозділів? Тому що є такі, що укомплектовані на 100%, як говорять у Третій штурмовій бригаді, а є такі, в яких не вистачає майже половини людей. Яка у вас ситуація? І який, на вашу думку, має бути віковий поріг?

Я за те, щоб мобілізували 18-річних. Я особисто з 14 років в "чоботах", закінчив Суворовське училище.

Щодо укомплектації, то стовідсоткової я не бачив. Ми зазнаємо санітарні втрати. У нас небагато загиблих, але поранені є щодня. Поранені хлопці з різним ступенем – легкі, важкі – випадають на різні терміни зі строю.

Хтось в цей період має тримати оборону, лінію фронту. Якщо випало 100 бійців, а прийшло 50 – то зрозуміло, яка буде якість оборони.

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Волонтер Сергій Стерненко звинувачує у погіршенні ситуації в Покровську неправильні доповіді "нагору" про ситуацію на місцях. Як ви вважаєте, це також може бути причиною такої ситуації?

За моєї присутності командири доповідали не те, що є насправді. Неодноразово бачив навіть, наприклад, позиція називається "Альфа", там хлопці або гинуть, або відступають. А за 500 метрів назначають таку ж позицію "Альфа", але не показують, що вони вже не контролюють цю ділянку.

Це дозволяє ворогу входити у фланги і розбивати нашу оборону. У 3 – 4 бригадах такі "майстри доповіді" призвели до шалених втрат територій.

"Безкорисні офіцери"

Раніше ви говорили, що 70% керівників в армії не потрібні. Зараз така сама ситуація чи щось змінилось? Тому що командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий сказав, що невдовзі будуть великі зміни у рекрутингу, військовій підготовці, управлінні боєм, а також має змінитися формат управління.

Зараз цей відсоток не знизився – 70% безкорисних офіцерів. Половину часу я займаюся бойовою роботою, решту часу – маю призначити 1 – 2 офіцерів, які заповнюють таблички, які взагалі не потрібні, інформація дублюється.

Щодо змін, які анонсував Драпатий, про це розповідали давно і дуже часто.

Проте я не вірю, тому що все починається з "совкових" методів керування і забезпечення бойових підрозділів. З погляду на стандарти НАТО все це зовсім інакше відбувається.

Щодо нової системи бою, ми це все вже опановували. У високотехнологічній війні керування боєм можна побачити, заїхавши на ОКП, ПКП бригади. Там ми контролюємо майже кожний сантиметр землі, кожен боєць. Ми все бачимо, на все реагуємо.

Єдине, чого нам не вистачає, це особового складу.

Ми розтріпали "другу армію світу"

У чому росіяни зараз переважають українські сили, окрім чисельності військ і можливостей наступати? Чого нам не вистачає? Тому що рік тому ви говорили про те, що радіоелектронна розвідка ворога є на дві голови вищою за нашу, зокрема, через бюрократію і совкові правила. Чи відбулись зміни з того часу?

Насправді окупанти не міцніші за нас, ми розтріпали "другу армію світу". Росіяни виснажені так само як і ми, їхній особовий склад деморалізований. Також була знищена велика частина технологічних засобів противника. Так, є невеличкі переваги, але ми дуже швидко просуваємось.

Щодо бюрократії, яка заважає, то вона дійсно є. Наприклад, я на бригаду отримував достатньо потужну річ, яка нам потрібна для бою. Я був вимушений йти не просто по заявці, а мав знайти канали, щоб вийти на командувача. І він дав мені дозвіл, щоб у моїй бригаді, яка вже 9-й місяць перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, з'явився засіб.

Я мав обґрунтувати, що цей засіб нам дійсно потрібен – він збереже життя нашим бійцям і дасть нам перевагу на полі бою.

Такі речі, на жаль, ще є і вони процвітають.

Також голова Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова нещодавно заявила, що є запит на Mavic, і він зріс на 34%. Вона зазначила, що Міністерство оборони невчасно подало цей запит. Як ви вважаєте, чия це помилка?

Війна, нагадаю, дуже технологічна. Mavic, FPV-дрони, засоби протидії стали як набої, це витратний матеріал.

Плануванням щодо забезпечення має опікуватись Міноборони. Ми щодня зазнаємо втрати. На моїй ділянці ми втрачаємо у день 1 – 2 Mavic з термокамерою.

Аналізуючи подібні втрати, хлопці, які сидять в теплих кріслах, а не в окопах, мають планувати, закупляти і забезпечувати в повному обсязі всім, що потрібно на фронті.

Запитайте у нас: "Хлопці, скільки вам потрібно?" Ми порахуємо, скільки втрачаємо Mavic, помножимо на 365 днів і отримаємо цифру – яка кількість цих засобів необхідна бригаді на рік – плюс-мінус 10%.

Які втрати зазнає українська армія

Ви говорили щодо втрат, і раніше наголошували, що "немає відповідальності керівництва в армії за великі втрати солдатів". Чи розпочалися стратегічні зміни, які ви згадували, чи ситуація залишається такою самою?

Першопричина таких шалених втрат залишилась. Зокрема, генерала Юрія Содоля прикривав Олександр Сирський. Це все школа старої гвардії, вони не хочуть воювати технологічно, їм простіше заткнути дірки.

Вони бачать лінію фронту і що там є якась ділянка, їхня перша думка не зробити мінне загородження чи поставити роботизовані системи. Їм простіше повисмикувати з підрозділів відданих людей і посадити їх там в окопи. Хоча війна вже просунулась дуже далеко вперед.

Скандал у 211 бригаді

Як ви ставитись до скандалу, який трапився у 211 бригаді? Мовиться про те, що ДБР розпочало розслідування щодо знущань з військових.

Про що мовиться? Розгорівся скандал навколо 211 понтонно-мостової бригади ЗСУ. Розкрили численні випадки зловживань командування. Застосовувалось фізичне насильство, а також вимагали гроші у військових. Усе, що відомо про це – читайте тут.

Раніше, 2 роки тому, до контрнаступу, у нас було більше добровольців. Воювати було набагато легше. Зараз ситуація інша.

Приходять хлопці, яких спіймали працівники ТЦК. Ми їх називаємо "бусіки". Їх дають нам, у них підготовка, моральний та патріотичний стан зовсім на іншому рівні.

Дуже часто стикаєшся тим, що мені привезли 7 осіб, яких загрузили в купу і вони були зовсім п’яні.

Я їх шикувати не став. Сказав бійцям занести їх, щоб ті проспались, а наступного дня пошикував. Проте із цих було двоє п’яних.

Я зробив усе як потрібно. Зробив протоколи, позбавив додаткової винагороди. Вони потрохи перестали пити, але, ще раз кажу, випадки такі з’являлись.

Мені дуже довго ввести штрафи за це на ВСП, робити протоколи. Простіше просто сказати: "Так, друже, не витрачаєш всю винагороду, а купуєш планшет для підрозділу, на своє відділення".

Ці речі мені держава не дає, а зайвий раз турбувати волонтерів я не буду. Якщо він провинився, то є такі засоби. Вони є скрізь.

Наскільки у 211 вони перейшли межі, я не знаю, але всюди має бути здоровий глузд.

Зверніть увагу Скандальному командиру 211 понтонно-мостової бригади обрали запобіжний захід

Якою має бути справедлива мобілізація

Як має виглядати справедлива мобілізація Та яких заходів треба вживати для цього?

Треба прописати, що нашу державу повинні боронити всі, абсолютно всі. Чому я повинен з двома додатковими отворами в організмі та п’ятьма контузіями це робити, а хтось сидить.

Я заїжджав у Київ, дивлюсь, а там всі такі "важні". Всюди на дорогах затори, а у мене бійців не вистачає.

Що означає "справедливо"? Справедливо, щоб ішли всі. Чи нас в карти програли, чи ми якісь інші, чи в мене тут дітей немає або дружини? Я якось відрізняюсь від того хлопця, який не пішов на війну? Він розумніший за мене?

Давайте розставимо на рівні держави пріоритети. Який громадянин повинен бути в Україні? Той, хто тікає, бігає, оформляє собі підроблені документи, багатії, чи той, хто в окопах боронить цю державу?

Це не я повинен робити рішення, а держава, хто їй потрібен. Не хочуть служити – геть з України, геть право голосувати, геть зарплати. Значить немає у вас держави, хлопці.

Дуже демотивують історії, коли прокурори або інші чиновники, у яких є гроші, можуть купити собі фальшиву інвалідність і не йти служити. Як ви вважаєте, чи демотивують корупційні складники військових?

Я не можу сказати, що нас щось демотивує. Я пішов розуміючи, що треба боронити свою державу. До моєї оселі, дружини та дітей під час повномасштабного вторгнення росіянин на машині не дійшов 17 кілометрів.

Я поспіхом їх (сім'ю – 24 Канал) не вивозив, бо відчував, що у росіян замало сил і сценарій буде таким, що їх буде знищено під Києвом, хоча тут паніка була шалена.

А щодо прокурорів – це не моя справа, щоб ображатись на ці речі. Це зобов’язання держави реагувати жорстко на дії всіх посадовців, які мають важелі впливу, Щоб я бачив, перебуваючи там (на фронті – 24 Канал), що тут щось робиться на краще.

Якщо він жиріє, то окей. Ходи сюди, друже, будемо з тобою розмовляти. Треба арештувати майно, все продати. Можна купити танк Abrams або систему Patriot чи ще щось, що нам потрібно.

Перелом у війні

Деякі експерти стверджують, якщо окупантам вдасться захопити Покровськ, то вони не будуть йти на Дніпровщину, проте можуть зосередитись на наступі на Донеччині. Який, на вашу думку, може бути сценарій? Можливо, вам про це щось відомо більш детально, які можуть бути загрози?

Я з росіянами з 2014 року. Я бачив, чого коштує слово російського офіцера в Іловайську. Після Курахового вони підуть на Покровськ.

Чи зупиняться вони? Ні, якщо їх не зупинити силою. Росіяни зупиняються лише там, де наша держава та ЗСУ будуть мати сили, щоб це зробити.

Поки усі себе комфортно почувають – у Києві і релакснули трошки, але на Сході насправді зараз пекло. Ще раз кажу, поки влада не прокинеться та швидко не змінить закони, щоб всі пішли на фронт, лише тоді ми зможемо переламати хребта (росіянам – 24 Канал).

Ми просто порвали "другу армію світу", у них не вистачає всього, починаючи з мотивації та завершуючи танками. Останній штурм, який я бачив, то вони їхали на трьох "Нивах", але жодна не доїхала.

Щоб переломити ситуацію, треба збільшувати чисельність нашого війська. Треба покращувати якість забезпечень. Найважливіше – це керівництво. Розігнати весь цей старий мотлох – генералітет, бо вони біди нароблять. Вони загрались у політику. Стали такими фейсбучними генералами, що біда.

Ще раз кажу, якщо буде робота із генералами, мобілізацією та забезпеченням, то все буде добре.

Потреби бригади

Чи є щось, чого вам не вистачає, чи якийсь активний збір?

Наша бригада є Луганською. Усі бригади формуються з державного бюджету, тобто бюджетів територіальних громад. Ви розумієте, скільки наша територіальна громада може виділити, тож зазнаємо втрати і щодо особового складу, і щодо озброєння.

Сергій Грішин нам дуже допоміг, екстрено доставивши машину, але збори на його сторінці дуже повільно рухаються.

Якщо є бажання та можливість у когось долучитись, то, будь ласка, підтримайте. Якщо є якісь великі спонсори, то ми готові. Бригада завжди відкрита, ми скажемо, що нам потрібно і будемо вдячні за допомогу.