Волонтер пов'язує це з його критикою військового керівництва України, а також вважає, що до цього навіть може бути причетний головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Головне про скандал із розшуком ТЦК Сергія Стерненка, позицію військових, громадян та інших волонтерів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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З чого почався скандал із розшуком Стерненка

Сергій Стерненко 7 листопада у своєму телеграм-каналі повідомив, що днем раніше він із великим подивом дізнався, що, виявляється, у розшуку ТЦК. За словами волонтера, у розшук його нібито подав

Приморський територіальний центр комплектації в Одесі та переслав документ у поліцію.

Водночас зайшовши у Резерв+, блогер виявив, що ніякого його розшуку не було. Повістку йому нібито відправили в Одесу, де він вже 6 років не живе.



Сергій Стерненко не перебуває в розшуку ТЦК у Резерв+ / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

У застосунку він ще в травні вказав свою київську адресу. Однак, за словами Стерненка, туди нічого не приходило.

Окрім того, блогер вказав, що в день, коли його нібито оголосили в розшук, він був на зустрічі в Міноборони. Тобто не міг переховуватися.

Волонтер також припустив, що ця ситуація може бути пов'язана з його критикою військових структур та закликами до реформ. Ще однією версією, за словами Стерненка, може бути той факт, що хтось хоче зупинити постачання дронів до війська та проєкти зі знищення російських БпЛА. Можливо, в цьому також замішані російські агенти.

Що відповіли в Одеському обласному ТЦК заяви Стерненка

Через день в Одеському обласному ТЦК випустили офіційну заяву щодо допису Сергія Стерненка про його розшук. У центрі комплектування зазначили, що волонтер не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації.

Однак там підкреслили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та був направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військовозобов'язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу,

– сказали в ТЦК.

Водночас у центрі комплектування відкинули твердження блогера, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур та наголосили, що їхня діяльність виконується винятково в межах законодавства України.

"Звертаємося до пана Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з'ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь", – написали в Одеському ОТЦК.

Стерненко сказав, що за його розшуком може стояти Сирський

Сергій Стерненко 8 листопада написав новий пост у своєму телеграм-каналі, де повідомив, що вважає, що до його історії з розшуком причетний головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами блогера, генерал нібито образився на його вимоги провести армійську реформу.

Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами,

– написав волонтер.

Він також зазначив, що йому відправили повістку за адресою, де він не проживає та яку блогер не надавав, і яка не є адресою прописки. Спеціально, щоб не отримати цю повістку.

Також за даними блогера, з ним ніхто не зв'язувався телефоном чи поштою щодо оголошення у розшук. Стерненко також зазначив, що інформація Одеського обласного ТЦК щодо сплати штрафу та навмисну неявку – не є правдивою.



"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни?

Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну", – мовиться у дописі блогера.

Яка позиція Сухопутних військ щодо цього скандалу

У Сухопутних військах, реагуючи на скандал з розшуком Сергія Стерненка ТЦК, зазначили, що Збройні Сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів.

В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка,

– мовиться у дописі.

Водночас там наголосили, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.



"Згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону", – сказали у Сухопутних військах.

Там також підкреслили, що якщо військовозобов'язаний громадянин має проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби.

Слід також пам'ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок. Адже лише в консолідації та єдності – сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом,

– резюмували в Сухопутних військах.

Як реагували українці на скандал зі Стерненком та ТЦК

У соцмережах військові, волонтери та інші небайдужі українці стали на захист українського волонтера у ситуації із його розшуком ТЦК.

Одним із перших у фейсбуці блогера підтримав головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБР Рустам Мустафаєв. Військовий зазначив, що Сергій Стерненко один з небагатьох, хто підтримав його підрозділ на початку заснування і не припиняє допомагати й зараз.

"Наразі більше ніж 50% дронів-камікадзе нам постачає Сергій та його команда! Це приблизно 800 – 900 дронів на місяць!" – підкреслив головний сержант.

Український військовий та адвокат Масі Найєм. Він наголосив, що буде захищати Стерненка як військовий в першу чергу і як його друг і адвокат в другу чергу.

Він нашому підрозділу постійно допомагає, ми вбили багато ворогів і це в тому числі його заслуга. Які б не були наслідки для мене як для військового, я буду його захищати,

– зауважив Масі Найєм.

Підтримав блогера також і український волонтер та громадський діяч Сергій Притула. Він зазначив, що "стрибок" у бік одного волонтера, тим більше калібру Стерненка – це "стрибок" на волонтерський рух в цілому, а також на військових, життя яких залежить від волонтерської допомоги.

"Хочу висловити максимальну підтримку Сергієві, а також вдячність від нашого фонду за те, що ми, розподіляючи ті ж FPV-дрони по лінії фронту, завжди маємо розуміння того, потреби яких підрозділів вже закриті та кому наша допомога є найнагальнішою", – написав волонтер.

У підрозділі "Гострі картузи" у своєму телеграм-каналі також підкреслили, що якщо передивитись їхні численні відео з роботою, то мінімум на третині можна побачити значки спільноти Стерненка.

В найважчих битвах, де ми брали участь були залучені його дрони, які показали велику результативність. А кількість донатів на його спільноту показують велику довіру зі сторони громадян і не лише України,

– написали у підрозділи.

Тому "Гострі картузи" також підтримали Стерненка у скандалі з його розшуком ТЦК,