Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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Як у ЗСУ пояснили ситуацію зі Стерненком

Як йдеться у повідомленні, мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.

Згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону,

– пояснюють там.

У Сухопутних військах наголосили – якщо військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби. Там нагадали й про інших волонтерів.

"Велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав ЗСУ і виконують свій конституційний обов'язок. Адже лише в консолідації та єдності – сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом", – резюмували там.