В розшук його подав нібито Приморський ТЦК в Одесі, а поліція могла повідомити це російським медіа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Стерненка.

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Як ситуацію коментує сам Стерненко

Відкривши додаток "Резерв+", він не виявив ніякого розшуку. Повістку йому нібито відправили в Одесу, де він вже 6 років не живе. У додатку він ще в травні вказав свою київську адресу.

Цікаво, що про "розшук" він дізнався з російських пропагандистських ЗМІ "Страна" і RT.

Він регулярно взаємодіє з військовими структурами. Зокрема, саме в день, коли його нібито оголосили в розшук, він був на зустрічі в Міноборони.

Стерненко припускає, що ця ситуація може бути пов’язана з його критикою військових структур та закликами до реформ.

Він також припустив, що хтось хоче зупинити постачання дронів до війська та проєкти зі знищення російських БпЛА. Можливо, в цьому також замішані російські агенти.