В розыск его подал якобы Приморский ТЦК в Одессе, а полиция могла сообщить это российским медиа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Стерненко.

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Как ситуацию комментирует сам Стерненко

Открыв приложение "Резерв+", он не обнаружил никакого розыска. Повестку ему якобы отправили в Одессу, где он уже 6 лет не живет. В приложении он еще в мае указал свой киевский адрес.

Интересно, что о "розыске" он узнал из российских пропагандистских СМИ "Страна" и RT.

Он регулярно взаимодействует с военными структурами. В частности, именно в день, когда его якобы объявили в розыск, он был на встрече в Минобороны.

Стерненко предполагает, что эта ситуация может быть связана с его критикой военных структур и призывами к реформам.

Он также предположил, что кто-то хочет остановить поставки дронов в войска и проекты по уничтожению российских БпЛА. Возможно, в этом также замешаны российские агенты.