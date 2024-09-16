Об этом сообщил в фейсбуке руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

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Передали партию FPV-дронов и другие необходимые вещи подразделению Kraken. Это легендарное спецподразделение ГУР МО Украины, которое защищает державу в Часовом Яру, на Купянском направлении и жестко карает врагов в Курской области,

– сообщил Палатный.

Бойцы подразделения Kraken проводят дерзкие операции под самым носом оккупантов, у них в тылу и даже на их территории. О большинстве из них мы узнаем только после войны. А сейчас должны помогать им бить врага, подчеркнул во время передачи помощи руководитель "Украинской команды".

"Украинская команда" передала партию дронов спецподразделению Kraken ГУР МО: смотрите видео

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 93 бригаде "Холодный Яр" партию больших дронов-камикадзе и оборудование к ним – ретранслятор и катапульту.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партию FPV-дронов и "Мавиков" бойцам ДУК "Правый сектор" – батальону имени Тараса Бобанича 67 бригады.