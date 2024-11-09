Это касается, в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

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Как в ВСУ объяснили ситуацию со Стерненко

Как говорится в сообщении, мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые вправе вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации.

Согласно статье 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом,

– объясняют там.

В Сухопутных войсках отметили – если военнообязанный гражданин испытывает проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВЛК решается вопрос о его пригодности к военной службе. Там напомнили и о других волонтерах.

"Большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды ВСУ и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве – сила украинцев и залог победы над коварным, исконным российским врагом", – резюмировали там.