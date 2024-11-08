Сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП. Там отметили, что Стерненко был знаком с требованиями воинского учета.

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Как в Одесском ТЦК отреагировали на заявление Стерненко

В Одесском ТЦК рассказали, что Стерненко уже посетил Приморский районный ТЦК, оплатил административный штраф за нарушение воинского учета и был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса,

– отметили в ТЦК.

Также там опровергли обвинения в том, что розыск Стерненко является "местью" за его публичную критику и отметили, что их деятельность выполняется исключительно в рамках законодательства Украины.

"Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые сомневаются в правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений, – отмечается в сообщении.

Напомним, что по мнению Стерненко, его подали в розыск из-за критики военных структур. Он также предполагает, что кто-то хочет остановить его проекты по поставке дронов и уничтожению российских БПЛА.