Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Действительно ли мужчина в Сарнах умер

Так, Алексей Билошицкий опроверг сообщения о смерти в Сарнах. Он заметил, что человек, которого задерживали, жив и общался с представителями правоохранительных органов.

В Патрульной полиции Ровенской области разъясняли, что во время пешего патрулирования получили сообщение о конфликте. Во время проверки документов выяснилось, что один из участников конфликта находится в розыске.

Когда ему предложили проехать до Сарненского РТЦК для уточнения данных, он начал вести себя агрессивно и пытался покинуть место происшествия. На неоднократные предупреждения не реагировал, поэтому патрульные решили его задержать для составления соответствующих админматериалов,

– указали правоохранители.

После этого мужчина пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую. Как сообщил врач, по дороге тот начал кричать в дверь и требовать его отпустили, потому что он хорошо себя чувствует. Мужчина написал отказ от госпитализации и побежал в неизвестном направлении.