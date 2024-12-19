Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Суд постановив обрати запобіжний захід командиру 211 понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку у вигляді тримання під вартою.

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Яким був вирок суду командиру 211 бригади

Суд, за клопотанням прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, ухвалив рішення про арешт командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 гривень.

Крім того, за рішенням вищого командування, його тимчасово відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, що в ході журналістського розслідування було виявлено численні факти знущань, вимагання грошей і перевищення повноважень у 211-й понтонно-мостовій бригаді, до яких причетні комбриги і офіцери. Слідчі наразі перевіряють інформацію про випадки фізичного насильства та інші протиправні дії.