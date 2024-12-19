Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Суд постановил избрать меру пресечения командиру 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку в виде содержания под стражей.

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Каким был приговор суда командиру 211 бригады

Суд, по ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, принял решение об аресте командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен.

Кроме того, по решению высшего командования, он временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что в ходе журналистского расследования было выявлены многочисленные факты издевательств, вымогательства денег и превышения полномочий в 211-й понтонно-мостовой бригаде, к которым причастны комбриги и офицеры. Следователи сейчас проверяют информацию о случаях физического насилия и других противоправных действиях.