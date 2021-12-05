Ультиматумы России в НАТО касательно членства Украины в Альянсе получили не тот ответ, которого ожидал Владимир Путин. Поэтому, по словам Фейгина, Кремль начал действовать хаотично.

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Россия хочет контролировать Украину

Макс Фейгин заявил, что провокационные действия Кремля связаны именно с неприятием НАТО "красных линий", о которых не раз говорили в России. И это неудивительно, ведь заявления Москвы противоречат международному праву.

Передислокация войск к границе с Украиной – это и блеф, и отчаяние. Второй раз за год передислоцируются войска, более 100 тысяч военнослужащих личного состава, вооружения. Это, безусловно, действия, вызванные отсутствием желаемой реакции со стороны Вашингтона и НАТО.

– заявил Фейгин.

По словам правозащитника, Кремль отказался бы от провокаций только тогда, когда Украина осталась под контролем России, а не стремилась интегрироваться в ЕС и НАТО.

Истерики Кремля из-за возможного членства Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы видит угрозу в учениях НАТО вблизи российских границ. Поэтому глава Кремля требовал гарантий от Альянса, что Украина не станет его членом. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопросы присоединения нашей страны будут решаться без России.

Подобным заявлением отметился и глава МИД России на саммите министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Там российский дипломат пригрозил НАТО из-за возможного членства Украины и напомнил о нападении на Грузию в 2008 году.

Представительница российского МИДа Мария Захарова назвала вступление Украины в Альянс "красной линией" для России.

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